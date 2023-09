Banco Inter oferece conta digital para quem é MEI; Veja como ter uma

O Banco Inter é um dos bancos digitais pioneiros no Brasil, se destacando pela ausência de taxas sobre serviços básicos e corretagem. Na busca de inovação e maior comodidade para os clientes, a instituição financeira oferece um conta especialmente destinada para quem é MEI (Microempreendedor Individual), chamada de Conta MEI digital.

Para abrir essa Conta MEI digital o Microempreendedor deve ser cliente do Banco Inter. Caso não seja, basta acessar este link e inserir os dados seguindo as instruções. Para quem já é cliente do banco digital, confira a seguir o passo a passo de abertura da COnta MEI digital:

Primeiro, abra o aplicativo da Conta Pessoa Física do Banco Inter, disponível para Android e iOS;

Realize o login, inserindo o número de conta e a senha de acesso;

Na página inicial, pressione a seta laranja para baixo;

Deslize a tela até encontrar a opção “Abrir Conta Inter Empresas” e toque nela;

Por fim, basta seguir o passo a passo que será exibido para abertura da Conta MEI digital.

Vantagens da Conta MEI digital do Banco Inter

A Conta MEI digital do Banco Inter oferece ao Microempreendedor a maquininha de cartão Granito, que conta com as melhores taxas do mercado. Além disso, a conta digital disponibiliza diversas opções de investimento ao usuário, possibilitando rentabilizar o caixa da empresa.

Confira a seguir outras vantagens exclusivas da Conta MEI digital do Banco Inter:

Transações Pix: esta conta do Banco Inter oferece transações Pix ilimitadas para o usuário;

Inter Shop exclusivo para empresas;

Gifts Cards para otimização de gastos;

Boletos gratuitos: a Conta MEI digital do Banco Inter permite a emissão de boletos gratuitamente no mês, assim como a geração de boletos recorrentes e a conciliação de todas as finanças da empresa.

O Banco Inter também oferece ao Microempreendedor o cartão de crédito MEI, livre de taxas e de anuidade. Além disso, este cartão conta com o programa de pontos Inter Loop, o qual possui vantagens como descontos na fatura, dinheiro de volta na conta corrente e cashback extra em compras no Inter Shop. Confira a seguir.



Você também pode gostar:

Programa de pontos Inter Loop

Com o Inter Loop, os clientes do Banco Inter podem acumular pontos através do cartão e da conta virtual, que podem ser trocados por cashback em compras, entre outras vantagens.

Além disso, outra novidade do Inter Loop é a chance de trocar os pontos do programa por milhas aéreas da Azul, através do “Tudo Azul”. Desta maneira, os clientes do Banco Inter podem trocar os pontos por passagens de mais de 150 destinos no Brasil, assim como cerca de 3 mil destinos internacionais, através da parceria com outras companhias aéreas.

Confira a seguir outros benefícios do programa de pontos do Banco Inter:

Receba cashback diretamente na conta: Os pontos do programa podem ser convertidos em dinheiro de volta, depositado diretamente na conta digital do cliente;

Cashback Extra no Super App Inter Shop: Os pontos do Inter Loop também podem ser convertidos em descontos especiais em mais de 270 lojas, através do Inter Shop no Super App. Essas lojas incluem: Casas Bahia, Fast Shop, Centauro, entre outras;

Meu Porquinho: Também existe a possibilidade de trocar os pontos do programa do Banco Inter por investimentos.

Por fim, outra grande vantagem do Inter Loop é que os pontos do programa não expiram, desde que o usuário mantenha uma conta ativa no Banco Inter. Sendo assim, é possível acumular os pontos pelo tempo que for necessário, e trocar pelos benefícios desejados.