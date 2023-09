Banco ITAÚ emite alerta para contas ativa em 2023

O Banco Itaú, um dos maiores bancos do Brasil, está sempre buscando maneiras de revolucionar seus serviços e produtos para oferecer a melhor experiência aos seus clientes. Recentemente, a instituição emitiu um importante alerta sobre um golpe que vem afetando milhares de cidadãos em todo o país: o golpe da maquininha.

O golpe da maquininha: como funciona e como se proteger

De acordo com especialistas, os golpistas têm utilizado maquininhas com visores quebrados ou danificados para passar valores superiores às compras realizadas pelos correntistas. Essa prática tem se tornado cada vez mais comum e é importante que os clientes do Banco Itaú estejam atentos para evitarem cair nesse golpe.

O banco divulgou algumas dicas essenciais para que seus correntistas possam se proteger contra o golpe da maquininha:

Confira o valor a ser pago no visor da maquininha: Antes de realizar o pagamento, verifique cuidadosamente o valor que está sendo exibido no visor da maquininha. Caso perceba qualquer discrepância, não efetue a transação e informe imediatamente o Banco Itaú. Jamais pague se o visor estiver danificado ou tampado: É importante evitar realizar qualquer pagamento caso o visor da maquininha esteja danificado ou tampado. Essa pode ser uma estratégia utilizada pelos golpistas para induzir os correntistas a pagarem um valor maior do que o devido. Verifique a transação no aplicativo do Banco Itaú: Após realizar o pagamento, verifique a transação no aplicativo do Banco Itaú. Dessa forma, você poderá confirmar se o valor pago é o mesmo que foi exibido no visor da maquininha. Não entregue seu cartão a um desconhecido: Tome cuidado ao entregar seu cartão a terceiros, mesmo que sejam funcionários de estabelecimentos comerciais. É importante sempre manter o controle sobre seu cartão e evitar que ele seja utilizado indevidamente.

O golpe da maquininha pode ocorrer de diversas formas, inclusive no momento de entregas de alimentos realizadas por aplicativos de delivery. Alguns entregadores podem cobrar uma suposta “taxa” e, nesse momento, debitarem um valor superior ao informado.

Por exemplo, um pedido que custa R$ 50 pode facilmente se transformar em R$ 5 mil. Com o visor danificado, o cliente pode não perceber a ação, resultando em um prejuízo ainda maior.

Fechamento das agências do Banco Itaú no feriado

Além do alerta sobre o golpe da maquininha, o Banco Itaú também informou que irá fechar suas agências no próximo feriado de 7 de setembro. Essa medida segue a orientação da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), que prevê a suspensão das atividades das agências bancárias em feriados nacionais.

Diante disso, é importante que os correntistas estejam atentos às suas contas ativas, débitos a serem pagos e serviços solicitados. O Banco Itaú informa que boletos com vencimento no dia 7 podem ser transferidos para o dia seguinte, sexta-feira (8), sem a cobrança de juros. Vale ressaltar que as transações digitais, como o PIX, continuarão funcionando normalmente durante o feriado.

Lembramos aos clientes do Banco Itaú que a instituição está sempre empenhada em garantir a segurança e a comodidade de seus correntistas. Portanto, siga as orientações fornecidas pelo banco para evitar cair em golpes e proteger suas finanças.

Para mais informações e dúvidas, entre em contato com o Banco Itaú através dos canais oficiais de atendimento.

“A segurança dos nossos clientes é uma prioridade para o Banco Itaú. Fique atento e siga nossas orientações para evitar cair em golpes.” – Banco Itaú

Ademais, o Banco Itaú, um dos maiores bancos do Brasil, está constantemente buscando formas de inovar e oferecer serviços de qualidade aos seus clientes. Porém, é importante que os correntistas estejam atentos a golpes, como o da maquininha, que podem resultar em prejuízos financeiros.

Ao seguir as dicas fornecidas pelo Banco Itaú, como conferir o valor a ser pago no visor da maquininha, verificar a transação no aplicativo do banco e não entregar o cartão a desconhecidos, os correntistas estarão mais protegidos contra esse tipo de golpe.

Além disso, é importante ficar atento aos comunicados do banco, como o fechamento das agências em feriados, para evitar transtornos e garantir que seus compromissos financeiros sejam cumpridos.

O Banco Itaú está sempre à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais. Mantenha-se informado e proteja suas finanças!