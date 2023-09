Banco utiliza Inteligência Artificial para proteger os clientes; entenda

Desde a sua concepção em 2013, o Nubank tem sido uma instituição financeira pioneira na utilização da tecnologia para auxiliar seus clientes. Uma de suas maiores inovações é o uso de modelos de inteligência artificial (IA) para maximizar a segurança nas transações e serviços oferecidos. Neste artigo, vamos explorar como o Nubank utiliza a IA para proteger seus usuários.

Inteligência Artificial no Nubank

O Nubank aproveita a IA de diversas maneiras para proteger e facilitar a vida de seus clientes. A IA serve como um facilitador para entender os padrões de comportamento do usuário e reprimir ações que divergem do normal, melhorando a proteção do cliente e prevenindo fraudes.

Alimentando Algoritmos

Os algoritmos do Nubank são continuamente alimentados com informações que ajudam a proteger os clientes. Os modelos de IA são utilizados em benefício dos clientes e em conformidade com as normas de privacidade e proteção de dados, além de estar em linha com os regulamentos emitidos pelos órgãos do Sistema Financeiro Nacional.

Prevenção de Fraudes

As transações realizadas através do aplicativo Nubank, bem como as compras feitas com o cartão Nubank, são protegidas por uma série de defesas que utilizam IA. Essas defesas atuam de maneira discreta, sem interferir na rotina dos clientes, mas garantindo que eles estejam seguros o tempo todo.

Monitoramento Constante

Com a ajuda de IA, o Nubank é capaz de monitorar constantemente e em tempo real as atividades dos usuários. Com isso, os sistemas podem agir rapidamente para proteger o dinheiro e os dados dos clientes. Por exemplo, se houver uma compra de cartão de crédito riscada na fatura ou se o usuário receber uma mensagem no aplicativo solicitando a confirmação de uma transação, isso pode ser a IA emitindo alertas para proteger o cliente de transações não autorizadas.



Proteção de Dados

O Nubank leva a sério a proteção de dados dos seus clientes. A IA é usada para garantir que uma solicitação de conta seja de um usuário real e não de um fraudador. Da mesma forma, a IA pode identificar padrões de atividades incomuns e tentativas de acesso à conta que não foram autorizadas.

Pack de Proteção

O Nubank possui um “Pack de Proteção“, um conjunto de ferramentas que protege as transações do aplicativo e o cartão do Nubank. Essas ferramentas usam modelos preditivos de IA para reconhecer os hábitos de comportamento do usuário. Estas defesas inteligentes são incorporadas ao aplicativo desde a instalação, garantindo que os clientes estejam protegidos desde o início.

Antecipação do Saque-Aniversário FGTS no Nubank

A Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS no Nubank é um tipo de empréstimo para quem precisa de dinheiro para algum imprevisto ou para tirar um plano do papel. Nessa modalidade, é possível antecipar até 12 parcelas do Saque-Aniversário e o saldo do FGTS é a garantia do pagamento.

Na Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS, as taxas são mais baixas do que em outras modalidades de empréstimos. Uma vez que os valores são antecipados, a conversa passa a ser com a Caixa. Os pagamentos são automáticos e o dinheiro sai direto da conta do Fundo de Garantia para cobrir as parcelas do empréstimo.

Como fazer a Antecipação do Saque-Aniversário FGTS pelo Nubank?

O processo é feito pelo aplicativo do Nubank. Seguem os passos:

Na tela inicial do app, toque em “Pegar emprestado”, logo abaixo das informações da conta do Nubank, ou na área de “Empréstimo”; Na tela de Antecipação do Saque-Aniversário FGTS, você pode clicar em “Saiba como autorizar” caso queira saber o passo a passo detalhado de como navegar no aplicativo do FGTS (caso você já tiver aderido ao saque-aniversário e já tiver autorizado o Nubank, é possível clicar direto na setinha roxa no final da página”, sem precisar ir para o app do FGTS); Na tela seguinte, Caso ainda não tenha aderido ao Saque-Aniversário nem autorizado o Nubank, clique em “Ir para o aplicativo FGTS” e siga as instruções para autorizar a antecipação;

Se você já aderiu ao Saque-Aniversário e já tiver autorizado o Nubank no app do FGTS, toque em “Já autorizei”. Insira a quantia que deseja antecipar clicando no ícone de lápis; Escolha quantas parcelas do saque-aniversário você deseja antecipar; Confira o resumo da simulação e clique em “Continuar”; Leia as informações do contrato com atenção e toque em “Aceitar e contratar”; Digite sua senha de 4 dígitos e pronto! O dinheiro pode demorar até um dia útil para cair na sua conta do Nubank.

Vantagens da Antecipação do Saque-Aniversário FGTS no Nubank

A antecipação do saque-aniversário do FGTS pelo Nubank oferece várias vantagens:

Acesso a um dinheiro que já é seu por direito; Uma opção de liquidez rápida e descomplicada para enfrentar uma emergência ou tirar um plano do papel; Possibilidade de antecipar até 12 parcelas do Saque-Aniversário; Sem a responsabilidade de pagamentos mensais que comprometam o orçamento, uma vez que as parcelas são descontadas diretamente do saldo do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário; Experiência 100% digital, comunicação transparente e possibilidade de simular diferentes ofertas quantas vezes quiser; Fácil gestão do empréstimo, com opção de antecipar as parcelas direto no app.

Transações bancárias mais seguras na Nubank

A IA é uma ferramenta poderosa que o Nubank tem utilizado para melhorar a segurança e a experiência do usuário. Com um monitoramento constante e sistemas preditivos, a IA está ajudando a proteger os clientes do Nubank contra fraudes e atividades suspeitas. Seja através de alertas de transações ou de proteção de dados, a IA está tornando as operações bancárias mais seguras e convenientes para os usuários do Nubank.