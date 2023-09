Bancos emitem COMUNICADO sobre 7 de Setembro

Na próxima quinta-feira (7), milhões de trabalhadores brasileiros de todas as regiões do país estarão de folga. Trata-se do feriado da Independência do Brasil. A data cívica, no entanto, não vai mexer apenas com o expediente de funcionários, mas também com o funcionamento de bancos ao redor do país.

Na manhã desta segunda-feira (4), a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) anunciou que as instituições financeiras físicas não deverão abrir na quinta-feira (7). Assim, o cidadão que precisa resolver algum problema de forma presencial precisa se programar para ir até o local antes desta data.

E na sexta-feira (8)

Para boa parte dos brasileiros, o feriado da quinta-feira (7), vai provocar uma folga também na sexta-feira (8), formando um feriadão nesta semana. Esta lógica, no entanto, não está valendo para os bancos. Segundo a Febraban, os funcionários não deverão unir as folgas no final desta semana.

Assim, fica definido que na quinta-feira (7), os bancos não abrem as suas agências físicas. Mas na sexta-feira (8), as agências estarão abertas normalmente, no mesmo horário de expediente que estas localidades atuam normalmente na sua região em dias úteis.

Canais digitais

A Febraban, no entanto, lembra que este sistema de fechamento vale apenas para as agências físicas nesta semana. Quem tem conta para pagar pode realizar o pagamento normalmente dentro do sistema do Internet Banking, que estará disponível durante 24 horas mesmo no feriado de 7 de setembro.

“Os canais digitais dos bancos, como internet e mobile banking, são uma alternativa para a realização de transferências e pagamento de contas. Atualmente, 7 em cada 10 operações bancárias são feitas pelos meios digitais, reflexo da comodidade, rapidez e segurança proporcionada por estes canais”, informa Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Sobre as contas, a Federação afirma que o cidadão precisa prestar atenção nas datas de limites de pagamentos. “Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, afirma Faria.



Agências do INSS

Para além dos bancos, agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também não devem abrir no feriado de 7 de setembro. A informação também já foi confirmada oficialmente pelo Ministério da Previdência Social na manhã desta segunda-feira (4).

“A Central Telefônica 135 também não funciona no feriado para atendimento humano, mas é possível navegar pelos serviços automatizados, nas opções do menu inicial na Unidade de Resposta Audível (URA)”, disse o Ministério por meio de nota.

O portal Meu INSS, no entanto, segue valendo normalmente mesmo no feriado através do site e do aplicativo oficial. Através deste canal é possível:

requerer benefícios;

emitir extratos;

cumprir exigências;

agendar atendimento presencial;

irar dúvidas sobre serviços e benefícios com a assistente virtual Helô.

Brasília

O principal feriado cívico do Brasil costuma ser celebrado com desfiles em todas as cidades do país, O principal deles ocorre em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento ocorre a partir das 9 horas.

O clima, no entanto, é muito mais de tensão do que de comemoração na capital federal. Informações de bastidores colhidas pela emissora CNN Brasil indicam que o Palácio do Planalto está monitorando a possibilidade de manifestações que estariam sendo programadas para o dia da Independência.

De antemão, é possível afirmar que o esquema de segurança será reforçado e as pessoas que deverão acompanhar os desfiles no local, serão revistadas por agentes. Veja abaixo a lista de itens que não serão permitidos pela organização.