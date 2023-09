Bancos ENCERRAM serviço MUITO usado pelos brasileiros

Hoje em dia, é possível afirmar que uma pessoa de aproximadamente 40 anos já presenciou diversas transformações no campo financeiro. Os jovens da atualidade, por exemplo, desconhecem o que é um talão de cheques ou um envelope de depósitos que ficava nos balcões dos bancos.

Isso ocorre devido ao notável avanço da bancarização no Brasil. Esse termo se refere à inovação bancária e à adoção de tecnologias como websites e aplicativos. E, com essa evolução, uma mudança significativa está se delineando nos serviços dos bancos.

Bancos estão encerrando operações de DOC?

Primeiramente, o Itaú e, posteriormente, o Santander. Essas instituições bancárias estão estabelecendo uma tendência que provavelmente se consolidará nos próximos meses ou anos.

As entidades financeiras estão percebendo o rápido crescimento do PIX como a principal alternativa para transferências e pagamentos. Como resultado, outras formas de transferência estão ficando obsoletas.

Isso inclui as transferências por Documento de Ordem de Crédito (DOC), que também estão sendo descontinuadas no Santander. O banco anunciou que eliminará a possibilidade de utilizar essa modalidade antes do prazo previsto. Isso se deve ao fato de que a própria Federação Brasileira de Bancos (Febraban) confirmou o fim dessa opção neste ano.

O que é um DOC?

Muitos indivíduos que começaram a utilizar serviços bancários mais recentemente talvez não estejam familiarizados com essa modalidade. Para esclarecer, as transferências por DOC têm um limite de valor de R$ 4.999,99. Desde sua criação, apenas instituições autorizadas pelo Banco Central (BC) podem realizar esse tipo de transação.

É relevante destacar que esse anúncio do Santander ocorre em um momento em que o PIX se tornou a líder das operações financeiras no Brasil. Em contraste, o DOC está na parte inferior da lista, ocupando a última posição, atrás até mesmo de cheques e boletos.



Você também pode gostar:

Diferença entre DOC e TED

DOC e TED são dois tipos de transferência bancária que permitem enviar dinheiro de uma conta bancária para outra. No entanto, existem algumas diferenças importantes entre os dois serviços.

A principal delas é o tempo de processamento. O DOC é um serviço mais lento, com um prazo de até dois dias úteis para o dinheiro ser creditado na conta do beneficiário. Já o TED é um serviço mais rápido, com um prazo de até um dia útil para o dinheiro ser creditado.

Outra diferença entre DOC e TED é o valor máximo da transferência. O DOC tem um limite de valor de até R$ 4.999,99 por operação. Já o TED não tem limite de valor.

Finalmente, DOC e TED possuem tarifas diferentes. As tarifas cobradas pelos bancos variam de acordo com o tipo de conta e o valor da transferência. No entanto, as do DOC são geralmente mais baixas do que as do TED.

Aqui está uma tabela que resume as principais diferenças entre DOC e TED:

Característica DOC TED Tempo de processamento Até 2 dias úteis Até 1 dia útil Valor máximo da transferência R$ 4.999,99 Sem limite Tarifas Geralmente mais baixas Geralmente mais altas

Em geral, o DOC é uma boa opção para transferências de valores menores e que não precisam ser realizadas com urgência. Já o TED é uma boa opção para transferências de valores maiores ou que precisam ser realizadas com urgência.

Quando todos os bancos deixarão de oferecer transferências por DOC?

Por fim, é fundamental mencionar que não apenas o Itaú e o Santander deixarão de disponibilizar essas transferências. Outros bancos importantes também se manifestaram:

Banco do Brasil – Já começou a informar seus clientes sobre o encerramento do serviço, com datas até 15 de outubro (para pessoas físicas) e 15 de janeiro (para pessoas jurídicas);

Caixa Econômica Federal – Seguirá o cronograma estabelecido pela Febraban, com prazo até 15 de janeiro;

Bradesco – Também seguirá o cronograma da Febraban.

Vale ressaltar que esse cronograma prevê o término definitivo dessa modalidade até o dia 29 de fevereiro de 2024. Em outras palavras, a partir de março do próximo ano, as transferências por DOC não estarão mais disponíveis.

Isso ocorre devido ao crescimento notável do PIX, que oferece transferências sem taxas. A expectativa é que o PIX continue expandindo em 2024, especialmente com a recuperação da economia do país.