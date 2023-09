banQi ABRE CARGOS presenciais e HOME OFFICE

A banQi, empresa que quer levar os serviços financeiros para quem realmente precisa deles e não pode contar com os bancos tradicionais, está com algumas vagas disponíveis. Posto isso, antes de falar mais sobre a empresa, verifique quais são os cargos em aberto:

Analista Tributário Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Analista de Segurança da Informação Sênior – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora de Software Sênior – Node – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo: Trabalhar junto a um time de produto multifuncional para conseguir resolver os problemas. Contribuir compartilhando conhecimento com outras pessoas engenheiras.

Mais sobre a banQi

Contando mais sobre a banQi, podemos frisar que sua história em 05 de junho de 2019. Fechou o seu primeiro trimestre com mais de 100.000 usuários e não para de crescer desde então.

Em maio de 2020, a Via Varejo adquiriu 100% do banQi e a proposta de oferecer serviços financeiros acessíveis, eficientes e gratuitos à população brasileira ficou ainda mais forte. No primeiro trimestre de 2020, atingiu 1M de downloads, mais de 300% de crescimento no pagamento de boletos e 117% de aumento em carnês Casas Bahia digitalizadas.

Por fim, procura pessoas comprometidas em ajudar a acelerar a inclusão financeira, tornando a forma mais acessível, confiável e orientada aos brasileiros de baixa renda e suas famílias.

Como se candidatar em um dos cargos?

Bom, agora que as vagas da banQi já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



