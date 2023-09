‘Barbie’ faz adultos comprarem bonecas de apoio emocional

Margot Robbie e o pessoal por trás de “Barbie” não apenas acumulou muito dinheiro nos cinemas – eles também estão ganhando dinheiro com a Mattel… graças aos adultos que estão se sentindo nostálgicos e carentes.

Tem havido uma tendência no TikTok que vê homens e mulheres adultos filmando-se percorrendo os corredores de brinquedos locais e escolhendo novas bonecas Barbie para si mesmos… tudo para satisfazer sua criança interior e obter apoio emocional.

Aparentemente, é uma coisa toda agora… após o lançamento do filme neste verão, algumas pessoas estão comprando para si mesmas as bonecas que nunca tiveram – isso ou presenteando-as com entes queridos (como os pais) que talvez não tivessem. esses brinquedos crescendo quando crianças.