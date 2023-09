Liga dos Campeões UEFA as seleções estão começando a ser publicadas, já que a fase de grupos está chegando. Estados Unidos torcedores da seleção nacional podem ter observado na terça-feira que BarcelonaO elenco do time para os próximos jogos da fase de grupos inclui um goleiro que talvez represente o futuro da rede para o Estrelas e listras.

Barcelona anunciou que adolescente Diego cozinhando fará parte do elenco do clube catalão para a fase de grupos, ou seja, o jovem de 17 anos Flórida O nativo poderá marcar seus primeiros minutos pelo primeiro time da competição neste outono.

Kochen contou com

BarcelonaO goleiro titular do Brasil no futuro próximo permanece Marc-André Ter Stegenque está entre os melhores em sua posição em todos os Europa. Mas Cozinhar está rapidamente ganhando impulso como um pilar potencial para o futuro, à medida que continua sua ascensão na hierarquia Barçafamosa academia.

A culinária nasceu em Miami aos pais peruanos e venezuelanos. Mudou-se com a família para Espanha em 2018 e juntou-se A Fazendaformação da academia do Barcelona, ​​no ano seguinte – e ele assinou contrato profissional em março de 2022. Treinador principal Xavi ficou suficientemente impressionado com o progresso do jovem guarda-redes que foi nomeado para o banco de suplentes em três jogos do campeão espanhol em LaLiga já nesta temporada.

Uma luta para garantir o futuro internacional de Kochen

Cozinhar já fez algumas aparições para o Seleção Juvenil dos EUAmas seu futuro sênior ainda está tecnicamente no ar até sua estreia no USMNT.

Peru e Venezuela poderia atacar Kochen e tentar mudar de ideias quanto aos seus futuros compromissos internacionais. O NÓS tem um forte pipeline de goleiros, incluindo Matt Turner, Ethan Horvath, Chelseade Gabriel Sloninae Inter Miamide Drake Callender. Mas ainda não há nenhuma indicação forte de onde Kochen está inclinado, e ele tem um futuro no Barcelona para se concentrar enquanto isso.