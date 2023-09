Barcelona: Quem queria que Lewandowski se aposentasse?

TO MVP da LaLiga EA Sports é Jude Bellingham e, do outro lado da moeda, Roberto Lewandowski está sendo criticado semana após semana.

Algumas pessoas querem dar-lhe uma aposentadoria antecipada. Bem, ambos marcaram cinco gols até agora nesta temporada.

Ao polaco, a quem, é verdade, falta brilho em algumas ações, faltam objetivos, e isso vai além do bilhete de identidade.

Seu instinto de caçador furtivo foi o que levantou um Barcelona nocauteado e bloqueado pelo bom jogo do Celta.

Rafa Beníteza equipe foi poupada Xavido lado tantas vezes que acabaram pagando da pior maneira possível.

Saíram do Estádio Olímpico Lluis Companys de mãos vazias depois de disputar uma partida inesquecível.

Lewandowski recuperou a delicadeza na frente do gol ao marcar dois gols e resgatá-lo em uma noite de miséria para o azulgrana em termos de produção ofensiva.

Então Joao Canceloque até então tinha feito um jogo desastroso, e o seu compatriota João Félix, que deu uma assistência impressionante para Lewandowskiprimeiro golo, provaram o seu valor para esta equipa.

Lewandowski será sempre um artilheiro garantido

O polaco já há algum tempo não está no seu melhor, pois desde o seu regresso do Mundial, o avançado do Barcelona deixou muitas dúvidas sobre o seu desempenho em diversas facetas do jogo.

Em seus dois gols, ele mostrou que ainda consegue e que pode fazer gols mesmo dormindo.

Para quem acha que ele é limitado em termos de movimentos, aconselho que assistam ao primeiro gol ou vejam a foto que dá início a este artigo.

Ele é o tipo de número nove do qual não restam muitos.

Maravilhoso João

A contribuição das duas últimas contratações continua a ser crucial para o Barcelona continuar a acumular vitórias.

Nem Félix nem Cancelo fizeram um grande jogo, mas ambos apareceram em dois momentos chave.

Félix deu assistência com uma bola na defesa celeste e o ponta completou a recuperação com uma finalização certeira.

É evidente que o Barcelona ganhou qualidade com a chegada dos dois jogadores.

A importância de Ter Stegen

O guarda-redes alemão é há muito o guarda-redes exigido numa grande equipa, aquele que, além de entregar, dá pontos com as suas intervenções.

Contra o Celta apoiou a sua equipa na primeira parte com duas intervenções marcantes e fez outra boa defesa na segunda parte.

Ele fez o seu trabalho e sem o seu desempenho a recuperação teria sido impossível.

Bamba apresenta suas credenciais

O costa-marfinense foi até o Lluis Companys e assustou a defesa do Barcelona com seu passo forte e forte.

Encontrou um cenário inesperado e foi, sem dúvida, um dos homens da partida.

Larsen é o atacante que o Celta procurava

Bentez sabe que por falta de talento na área de construção, Iago Aspas terá que ser recuado.

Para isso foi necessário que o Celta encontrasse um nove garantido e Jorgen Strand Larsen é ele.

O norueguês teve uma atuação muito completa em Barcelona, ​​com gol incluído e se conseguir jogar assim de forma consistente o Celta começará a olhar para cima.