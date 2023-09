Barcelona x Real Madrid: data e horário de início do ‘El Clasico’ divulgados

Tele primeiro LaLiga derby da temporada entre Barcelona e Real Madridconhecido como O clássicoestará ligado 28 de outubro de 2023com início previsto para 07:15 horário do Pacífico.

Será o primeiro confronto entre Madrid e Barcelona a ser disputado no Estádio Olímpico Llus Companys. A partida corresponde à 11ª rodada do LaLiga EA Sports. A partida de volta será disputada no Novo Bernabú no final de abril.

Campo retrátil do Real Madrid no Santiago BernabéuReal Madrid

O último encontro entre as duas equipas remonta ao derby de verão nos Estados Unidos, que terminou com uma vitória do Barcelona por 3-0. Se olharmos apenas para as reuniões oficiais, teríamos que voltar à segunda mão do ano passado Copa do Rei semifinal, que o Real Madrid venceu por 0-4.

