Barcelona: Xavi renova contrato com o Barcelona até 2025

EUé oficial: Barcelona anunciaram que Xavi permanecerá como técnico do time titular. O treinador nascido em Terrassa, cujo contrato termina em junho de 2024, assinou até 2025 com opção de mais um ano.

O acordo significa que Xavique chegou ao banco blaugrana em novembro de 2021, permanecerá no comando no futuro próximo.

A conquista da LaLiga, da Supertaça de Espanha e o regresso da filosofia e dos valores de jogo do clube ajudaram a facilitar o acordo. As negociações duraram meses, embora ambas as partes estivessem certas de continuar juntas.

O próprio Xavi já havia dito na coletiva de imprensa antes do jogo do campeonato contra Vigo celta que havia prorrogado seu contrato: “Minha renovação já está feita há dias e será anunciada em breve”.

Condições

O novo contrato de Xavi inclui um aumento salarial, já que ele teve que fazer um grande sacrifício ao assinar em 2021, visto que os Blaugrana atravessavam uma grande crise. Na altura, o seu contrato não correspondia a um clube com as exigências, estatuto e história de Barcelona.

Embora o acordo inicial fosse que o treinador permaneceria até 2026, a situação financeira do clube catalão e a realidade do trabalho de um treinador, que depende de resultados, fazem com que ele só tenha assinado até 2025. No entanto, existe uma opção por mais um ano.

De qualquer forma, com a extensão Barcelona confirmam que estão satisfeitos com o projeto liderado por Xavi. A diretoria e a torcida estão felizes com o trabalho do ex-jogador internacional, cujo objetivo não é apenas que seu time jogue bem, mas também que o Barcelona seja campeão.

A passagem de Xavi pelo Barcelona

Xavi Hernndez treinou 96 partidas do Barcelona em todas as competições, com um recorde de 61 vitórias, 16 empates, 19 derrotas, 188 gols marcados e 93 sofridos. Com o treinador terrassa no banco de reservas, o Barcelona conquistou dois títulos: LaLiga e Supercopa. Ambos na temporada passada.