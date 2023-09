Baru Offshore ABRE CARGOS no Rio de Janeiro

A Baru Offshore, empresa brasileira de navegação, subsidiária da Intertug S/A, que é uma empresa líder em serviços de navegação de apoio portuário (Tugboats) na Colômbia, Venezuela, Honduras, Costa Rica e México, está contratando funcionários no mercado. Isto é, antes de falar mais detalhadamente sobre a empresa, veja a lista de cargos:

Analista de Administração de Pessoal e Benefícios – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente de QSMS – São Gonçalo – RJ – Efetivo;

Banco de Talentos – Administrativo e Marítimo – Banco de Talentos;

Chefe de Máquinas (1OM / OSM) – Macaé – RJ – Efetivo;

Imediato (MCB) – Macaé – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Baru Offshore

Sobre a empresa, podemos frisar que a Baru Offshore é uma empresa brasileira de navegação (EBN) com operações em toda a costa brasileira. Desde 2011, atua na prestação de serviços de apoio marítimo offshore à indústria de petróleo & gás. Suas embarcações estão capacitadas a operar o transporte de cargas sólidas ou líquidas e transporte de pessoas.

Possui escritórios e bases operacionais nas regiões Sudeste (Rio de Janeiro) e Nordeste (Sergipe e Rio Grande do Norte) do Brasil e uma frota ampla para apoiar a demanda do setor em todo o país, sendo 14 FSVs, 4 Surfers e 2 PSVs.

Por fim, tem como propósito ser reconhecida como uma empresa de destaque na gestão de operações na navegação de apoio marítimo (offshore) e para viabilizar esse objetivo estratégico nosso direcionamento é a Excelência Operacional.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Baru Offshore foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



