BCAA PROIBIDO pela ANVISA e seu uso deve ser SUSPENSO URGENTE

A ANVISA acabar de tomar uma medida drástica que tem impactado o mercado de suplementos alimentares. Esta entidade, que é o órgão regulador de saúde do Brasil, proibiu a venda de determinados lotes do suplemento BCAA. Vamos examinar os detalhes e as implicações deste acontecimento.

A Resolução da ANVISA

A ANVISA divulgou a RESOLUÇÃO-RE Nº 3.360, de 4 de Setembro de 2023. Esta resolução proíbe a comercialização, distribuição e uso de certos lotes do Evolution BCAA Powder, um suplemento alimentar de aminoácidos em pó.

Produtos Afetados

Os produtos afetados são:

Evolution BCAA Powder, Sabor Morango – pote plástico 300g, lote 718

Evolution BCAA Powder, Sabor Uva – pote plástico – 300g, lote 510

Ambos têm data de validade de 04/2025.

O Fabricante do BCAA

Os suplementos foram fabricados pela empresa Centro de Nutrição Inteligente Melius Nutrition Ltda (Melius Nutrition), com CNPJ nº 19.179.731/0001-74.



O Motivo da Proibição

A proibição aconteceu devido ao comunicado de recolhimento voluntário da empresa. A Melius Nutrition informou que os produtos foram fabricados com matéria prima vencida.

“A medida foi motivada considerando o comunicado de recolhimento voluntário recebido da empresa, devido à fabricação dos produtos já citados com matéria prima vencida.” – ANVISA

Impacto no Mercado

A proibição do BCAA pela ANVISA pode ter um impacto significativo no mercado de suplementos alimentares. O BCAA é um dos suplementos mais populares entre os atletas e entusiastas do fitness.

Alternativas ao BCAA da Powder

Para aqueles que dependem do BCAA para suas rotinas de fitness, existem outras alternativas disponíveis. Eles podem optar por outros suplementos de aminoácidos ou aumentar a ingestão de alimentos ricos em aminoácidos.

A Resposta da Melius Nutrition

Até o momento, a Melius Nutrition ainda não emitiu uma resposta oficial à proibição.

Recomendações para os Consumidores

Os consumidores que possuem os lotes proibidos do BCAA devem parar de usar o produto imediatamente. Eles também devem entrar em contato com a Melius Nutrition para obter informações sobre reembolso ou substituição. É importante lembrar que o uso de produtos vencidos pode ter sérias consequências para a saúde.

A segurança e a saúde do consumidor são sempre a prioridade máxima. Portanto, é essencial estar ciente das últimas atualizações e informações sobre os produtos que você consome. A ANVISA continua a monitorar e regular os produtos para garantir que eles estejam em conformidade com todas as normas e regulamentos necessários.

O que é BCAA?