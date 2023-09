beleza que dura o ano todo

Você gosta de flores e quer ter um jardim que fique bonito em todas as estações do ano? Então, você precisa conhecer os jardins de flores perenes. Esses jardins são compostos por plantas com um ciclo de vida longo, que florescem em diferentes épocas do ano, garantindo cor e vida ao seu espaço.

Este artigo desmistificará tudo sobre as flores perenes. Acompanhe!

O que são flores perenes e quais são as suas vantagens

Flores perenes são aquelas que vivem por mais de dois anos, ou seja, que não precisam ser replantadas a cada estação. Elas se adaptam às mudanças climáticas e entram em dormência nos períodos mais frios ou secos, para depois voltarem a brotar e florir.

Algumas flores perenes podem durar décadas, como as rosas, dos lírios e das orquídeas.

Além disso, as flores perenes têm várias vantagens em relação às flores anuais, as quais são aquelas que vivem apenas um ano ou menos. Veja algumas delas:

Elas são mais resistentes e duradouras, exigindo menos manutenção e cuidados especiais;

Elas oferecem uma maior variedade de cores, formas e tamanhos, permitindo criar composições harmoniosas e diversificadas;

Elas atraem mais polinizadores, como abelhas, borboletas e beija-flores, contribuindo para a preservação da biodiversidade;

Elas valorizam o seu jardim, tornando-o mais bonito e aconchegante durante todo o ano.

Quais as flores perenes utilizar em seu jardim?

Existem muitas espécies de flores perenes que você pode escolher para o seu jardim. No entanto, é importante considerar alguns fatores na hora de decidir quais são as melhores para o seu caso. Alguns desses fatores são:

O clima da sua região: escolha plantas que se adaptem bem às condições climáticas do local onde você mora, seja ele quente, frio, úmido ou seco;

O tipo de solo do seu jardim: escolha plantas que se desenvolvam bem no tipo de solo que você tem disponível, seja ele arenoso, argiloso, alcalino ou ácido;

A luminosidade do seu jardim: escolha plantas que se adequem à quantidade de luz solar que o seu jardim recebe, seja ele ensolarado, sombreado ou misto;

escolha plantas que se adequem à quantidade de luz solar que o seu jardim recebe, seja ele ensolarado, sombreado ou misto; O espaço do seu jardim: escolha plantas que caibam no espaço que você tem disponível, considerando o tamanho e o formato das plantas adultas.

Algumas das flores perenes mais populares e indicadas para o cultivo em jardins são:

Rosas: são as flores mais clássicas e românticas, com uma grande variedade de cores, formas e aromas. Elas gostam de sol pleno e solo fértil e bem drenado;

Lírios: são flores elegantes e perfumadas, com pétalas grandes e coloridas. Eles gostam de sol pleno ou meia-sombra e solo rico em matéria orgânica e úmido;

Margaridas: são flores simples e delicadas, com pétalas brancas ou amarelas e miolo amarelo. Elas gostam de sol pleno ou meia-sombra e solo fértil e bem drenado;

Hortênsias: são flores exuberantes e volumosas, com inflorescências globosas que podem ser azuis, rosas, brancas ou roxas. Elas gostam de meia-sombra e solo ácido e úmido;

são flores exuberantes e volumosas, com inflorescências globosas que podem ser azuis, rosas, brancas ou roxas. Elas gostam de meia-sombra e solo ácido e úmido; Lavandas: são flores aromáticas e medicinais, com espigas florais que podem ser lilases, roxas ou brancas. Elas gostam de sol pleno e solo arenoso e seco.

Como combinar as flores perenes com outras plantas?

Para deixar o seu jardim de flores perenes ainda mais bonito e diversificado, você pode combinar as flores perenes com outras plantas, como:

Flores anuais

São aquelas que vivem apenas um ano ou menos. Elas têm um ciclo de vida curto, mas uma floração intensa e variada. Portanto, você pode usar as flores anuais para preencher os espaços vazios entre as flores perenes ou para criar contrastes de cores e formas. Algumas das flores anuais mais usadas são petúnias, zínias, maravilhas, amor-perfeito e begônias.

Folhagens

São aquelas que se destacam pelas folhas e não pelas flores. Elas têm um ciclo de vida longo e uma floração discreta ou ausente. Dessa forma, você pode usar as folhagens para criar um fundo verde para as flores perenes ou para dar textura e volume ao seu jardim. Visto que, algumas das folhagens mais usadas são samambaias, bromélias, suculentas e cactos.

Arbustos

São aquelas que têm um porte médio e um caule lenhoso. Elas têm um ciclo de vida longo e uma floração variável. Dessa forma, você pode usar os arbustos para criar uma estrutura e uma delimitação para o seu jardim ou para dar altura e sombra ao seu espaço. Alguns dos arbustos mais usados são hibiscos, azaleias, camélias e buxinhos.

Árvores

São aquelas que têm um porte grande e um caule lenhoso. Elas têm um ciclo de vida longo e uma floração variável. Portanto, você pode usar as árvores para criar um ponto focal e uma cobertura para o seu jardim ou para dar frutos e sementes ao seu espaço. Por fim, algumas das árvores mais usadas são ipês, jacarandás, cerejeiras e jabuticabeiras.