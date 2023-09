Bellingham e o Estádio Santiago Bernabeu, a história de um caso de amor instantâneo

“Minhas pernas tremiam, eu queria parar”, explicouJude Bellingham depois de jogar pela primeira vez no Estádio Santiago Bernabéu e marcar o gol aos 95 minutos que deu Real Madrid a vitória contra o Getafe.

Não foi porque sentiu pânico ou pressão, o que Carlos Ancelotti senti que pesava tanto fran garca quando se viu na enormidade do famoso estádio.

Não. Foi porque lhe arrepiou ao ouvir o Bernabu cantando ‘Hey Jude’, a canção dos Beatles que os torcedores madridistas entoavam para dar as boas-vindas ao jogador que já é um ídolo.

Bellingham é o jogador da LaLiga até agora. Os seus cinco golos, o seu jogo, os seis pontos que conquistou directamente ao Real Madrid, a sua adaptação ao clube e ao balneário, a sua forma de conquistar todos dentro e fora do campo… dizem tudo.

O Bernabéu acolheu Bellingham com um caso de amor instantâneo, algo quase único na história de uma base de fãs que exige até o exagero, um romance intenso desde o primeiro momento que nenhum dos Florentino Pérez grandes contratações conheceram esses níveis de paixão.

Figo, a cláusula e seu passado

Luís Figo foi o primeiro golpe de Florentino, aquele que abriu as portas à presidência após várias tentativas fracassadas. O português lutou para aceitar as mudanças drásticas na sua vida. Para trás ficou um período em que castigou o Real Madrid com a sua atuação pelo Barcelona.

Houve também o peso da enorme quantia paga por ele. O Bernabu recebeu-o com carinho, sem chegar à paixão. Suas primeiras aparições mostraram um jogador moderado e longe do seu melhor. Para marcar os cinco gols marcados por Bellingham, ele precisou de 21 jogos como madridista.

Zidane e os sussurros



O entusiasmo pela contratação de Zidane no verão de 2001 foi atenuado por uma encenação que gerou debates, alguns tão absurdos como se a chegada do francês foi má para os mecanismos dos últimos campeões da La Liga.

O certo é que Zidane uma vez ouviu aquele murmúrio do Bernabu que tantos jogadores engoliram. O quinto gol pelo Real Madrid aconteceu no 15º jogo. Ele não marcou até sua quinta participação, mas depois repetiu em mais três partidas consecutivas.

Ronaldo, êxtase retardado

Ronaldo’A primeira aparição do jogador no Bernabu foi um momento de êxtase: dois gols contra o Alavs, o primeiro logo ao entrar, aos 63 minutos, no lugar de Guti, na primeira bola que tocou.

Foi uma recepção arrebatadora e contida entre o último dia de mercado e 5 de outubro de 2002, tempo que levou para o brasileiro estar apto para jogar. Pelos cinco gols de Jude, Ronaldo disputou 11 partidas.

Beckham, o glamour

Uma assinatura de impacto financeiro sem precedentes. Mas o Bernabu logo percebeu que o seu jogo não poderia chegar perto do dos três primeiros galácticos. Beckham foi recebido com carinho, mas nada parecido com o que Bellingham está vivenciando agora. Somado a isso, houve uma temporada que deu errado mês após mês.

Owen, o menos galáctico

Um fenômeno de Liverpool, Michael Owen dificilmente tive um ‘feeling’ no Bernabu. Foi um Madrid convulsivo, com constantes mudanças no banco. O inglês só marcou no sétimo jogo. Então ele começou a rolar e marcou em cinco dos seis jogos. O seu quinto golo madridista foi frente ao Mlaga, no seu 12º jogo.

Sergio Ramos, uma contratação vintage

Sergio chegou ao Real Madrid no final da janela de transferências do verão de 2005. Ninguém poderia imaginar então que acabava de chegar um defensor dos livros de história.

Naturalmente, a recepção do jovem de 19 anos não foi nada parecida com a das estrelas contratadas nos anos anteriores. Sergio Ramos terminou a primeira época com quatro golos e o quinto foi em Bucareste, no seu 30º jogo.

Cristiano Ronaldo, o animal goleiro

Di Stéfano e Cristiano Ronaldo, os dois jogadores mais importantes da história do Madrid. Os portugueses chegaram no verão de 2009. Uma pedra angular da reconstrução do regresso de Florentino à presidência.

Foi um ídolo desde o primeiro momento, mas o seu carácter forte fez com que uma parte do Bernabu lhe negasse coisas que ele acabou por acreditar serem uma questão de Estado. O atrito com seus fãs o distanciou do que Bellingham está construindo. O quinto golo madridista de Cristiano apareceu, tal como no caso de Jude, no seu quarto jogo, mas os portugueses somaram mais um: seis.

Benzema, está tudo bem quando termina bem, quando começa mal

Karim Benzema despediu-se em junho como uma das maiores figuras da história do Real Madrid, o atacante dos cinco títulos da Liga dos Campeões. O caminho foi árduo e foi difícil para o Bernabu compreender um jogador de outra dimensão.

As áreas escuras durante seus primeiros anos foram muitas, com mais de uma vaia em casa. E não tão longe como na campanha de 2017-18. Para o que Bellingham fez em cinco jogos, Benzema precisava de 15.

Kaká, do tudo ao nada

Terceira peça da grande revolução de 2009. Bola de Ouro em 2007, Kaká era um alvo e desejo de longa data do Real Madrid. Mas nada correu como esperado.

Ele nunca chegou perto do nível que mostrou no Milan e sua relação com o Bernabéu se deteriorou até a grande briga, nada mais, nada menos, nas semifinais da Liga dos Campeões: as de 2012 contra o Bayern. Para marcar cinco gols, Kaká fez 23 partidas.

Modric, que mudança!

Luka Modric é reverenciado no Bernabu. Mas o croata também sabe o que é preciso para se adaptar a Madrid, para conquistar um lugar e conquistar o templo madrileno.

Seus primeiros meses foram complicados, tanto que houve quem duvidasse do esforço feito para trazê-lo do Tottenham. Que hoje não passa de uma anedota. Foram necessários 73 jogos para marcar cinco gols: 53 na primeira temporada e 20 na seguinte. Esse quinto gol veio em Copenhague.

A frieza de Bale

O tempo fez justiça a um jogador cujo A contribuição para a história do Real Madrid não tem nada a ver com a forma como ele partiu. Gareth Bale pode explicar muito sobre como é difícil ser amado no Bernabu.

A pressão que suportou foi enorme e de uma intensidade raramente lembrada. Tal como Ronaldo, Bale teve de esperar semanas para se estrear após a sua contratação. Ele fez isso com um gol no Villarreal. O relvado do Almera viu o quinto golo madridista de Bale. Foi sua décima primeira partida.