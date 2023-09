Belotur avança e anuncia novo Concurso Público para os próximos dias

Belotur (Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte) anuncia nesta sexta-feira, 01 de setembro, mais um avanço em prol do novo concurso público. O edital deve sari nos próximos dias.

O novo concurso público já conta com comissao organizadora. O grupo será responsável por cuidar do andamento da seleção, assim como, escolher a banca organizadora.

Confira os nomes:

Alexis Oliveira Jacinto (presidente)

Carlos Márcio Simões de Castro

Jordana de Paula Menezes

Laura Rodrigues Menezes

Outros concursos iminentes

Além de Belotur, outros editais estao iminentes ou previstos em Minas Gerais.

Concurso ISS BH (Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte)

O novo concurso ISS BH anucnia que o novo edital vai ofertar 20 oportunidades para a carreira de Agente Fazendário.

O salário inicial será de R$ 7.322,06 e será composto da seguinte forma:



Vencimento básico: R$ 4.674,59;

Gratificação por desempenho das atividades tributárias (GDAT): R$ 2.647,47.

Os salários podem ultrapassar R$ 11 mil.

Concurso CGM BH

Espera-se 3 vagas para o cargo de Auditor de Controle Interno. As oportunidades se dividem entre as seguintes especialidades:

Administração: 1 vaga;

Ciência da Computação: 1 vaga; e

Direito: 1 vaga.

A remuneração será de R$ 9.458,57. O servidor ainda faz jus à Gratificação de Desempenho de Auditoria. O valor é de até R$ 4.047,08. Sendo assim, a remuneração inicial do servidor poderá ser de até R$ 13.505,65.

Os interessados poderão se inscrever no portal da banca FGV. Período: 16h do dia 1 de dezembro de 2023 às 16h do dia 1 de dezembro de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

Novo concurso público

Ótima notícia para quem aguarda este concurso do Tribunal de Contas. Os salários são surpreendentes. Os aprovados poderão receber acima de R$ 16 mil.