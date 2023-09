Ben Shelton veio para ficar: atinge 239 km/h de saque a caminho das quartas de final do Aberto dos Estados Unidos

Tele futuro do americano tênis tem um candidato claro para levá-lo até a década de 2030 e não é outro senão Ben Shelton.

Aos 20 anos o nativo de Atlanta representado pelo Team8 Roger FedererA empresa se classificou pela segunda vez na carreira para as quartas de final de um Grand Slam.

Ele repetiu no domingo no Aberto dos EUA o que ele fez no Aberto da Austrália em janeiro passado.

Em solo australiano, ele foi nocauteado por Tommy Paulorazão pela qual a vitória sobre seu compatriota americano nas oitavas de final foi tão doce em Flushing Meadows, no domingo.

O saque de 239 km/h de Ben Shelton

Shelton saiu vitorioso com uma pontuação de 6-4, 6-3, 4-6, 6-4. Paulo teve que aplaudir seu compatriota em diversas ocasiões, uma delas depois Shelton acertou um saque a 239 quilômetros por hora. Foi o ponto que o colocou com vantagem de 30 a 0 no quinto game do terceiro set.

O jovem canhoto aguarda o vencedor da partida entre Francisca Tiafoe e Rinky Hijikata.