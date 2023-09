beneficiários com NIS final 0 já podem sacar parcela de setembro; confira os detalhes

Os repasses do Bolsa Família referente a setembro de 2023 se encerram nesta sexta-feira (29/09). Assim, os beneficiários que possuem o NIS com final 0 já podem acessar os recursos disponíveis na sua conta social digital.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses do programa e disponibiliza o acesso à conta de depósito por meio do aplicativo Caixa Tem. Dessa forma, os inscritos podem movimentar o seu pagamento, bem como também podem fazer o saque do benefício por outros canais de atendimento do banco.

A seguir, confira as últimas atualizações sobre o Bolsa Família e veja como fazer o saque do benefício de forma simples e prática.

Como fazer o saque do Bolsa Família?

Como já mencionado, os beneficiários do Bolsa Família podem movimentar o seu pagamento por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele, é possível realizar transferências, PIX, recarga de celular, pagamento de boletos e ainda ter acesso a diversos serviços bancários diretamente do celular.

No entanto, para quem deseja fazer o saque em dinheiro, a Caixa também disponibiliza outros canais de atendimento. Confira:

Correspondentes Caixa Aqui;

Lotéricas;

Agências (boca do caixa);

Caixas eletrônicos (saque com cartão do benefício ou sem o cartão utilizando a senha gerada no aplicativo Caixa Tem).

Novo valor do Bolsa Família



O Bolsa Família é o programa de distribuição de renda do Governo Federal que atende as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nesse sentido, para participar do programa é necessário ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa da família que mora na mesma casa.

Por meio do Bolsa Família, os inscritos podem garantir o pagamento mínimo de R$ 600 mensais. Mas, nos últimos meses, o Governo Federal em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) criou novas diretrizes para o programa, a fim de beneficiar quem faz parte.

Assim, instituiu os bônus do Bolsa Família, que são acréscimos que visam complementar o valor mínimo, de acordo com a composição familiar. Dessa maneira, as novas diretrizes determinaram que:

Gestantes e nutrizes recebem o bônus de R$ 50;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos também recebem bônus de R$ 50;

Crianças com até 6 anos recebem bônus de R$ 150.

Vale ressaltar que os acréscimos são cumulativos. Isso significa que quanto maior for a família, maior também será o pagamento mensal. Por exemplo: uma família que tenha integrante gestante e mais uma criança com até 6 anos receberá um bônus total de R$ 200, de modo a totalizar o pagamento de R$ 800.

Regras de permanência

Além do novo valor do Bolsa Família, o Governo Federal também instituiu novas regras que os inscritos devem seguir para não perder o benefício. As novas exigências estão relacionadas ao acompanhamento da saúde e educação da família. Veja quais são:

Inscrição no CadÚnico deve ser atualizada sempre que houver alguma mudança nas informações da família, como renda e número de integrantes, por exemplo. Além disso, o cadastro também deve ser atualizado a cada dois anos, mesmo quando não houver mudança de dados;

Crianças, adolescentes e gestantes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família de outubro

Esta foi a última semana de repasses do Bolsa Família e os inscritos já podem conferir quando será o próximo pagamento. O calendário de outubro prevê o início dos depósitos no dia 18 para os beneficiários que possuem o NIS com final 1, seguindo até o dia 31. Assim, confira o calendário oficial:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.