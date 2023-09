Beneficiários do BOLSA FAMÍLIA não receberão adicional em setembro

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pelo Programa Bolsa Família, confirmou que uma nova rodada de pagamentos será realizada neste mês. No entanto, uma notícia trouxe preocupação para algumas famílias beneficiárias: o pagamento do benefício adicional do Programa Auxílio Gás não será realizado em setembro.

Apesar dessa ausência, é importante ressaltar que os demais benefícios do programa serão pagos normalmente.

Benefício Adicional do Programa Auxílio Gás

O benefício adicional que não será repassado neste mês de setembro é o do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, que costuma atender cerca de 6 milhões de famílias. Esse auxílio corresponde a 100% do valor médio nacional do botijão de gás de cozinha de 13 kg.

No entanto, o programa libera seus benefícios bimestralmente, ou seja, a cada dois meses, sempre nos meses pares. Assim, os valores são pagos em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e novembro. Como a última rodada de repasses ocorreu em agosto, a próxima só será em outubro.

Apesar dessa ausência, é importante lembrar que os demais benefícios do Programa Bolsa Família seguirão sendo pagos normalmente. Portanto, as famílias têm a garantia de que receberão pelo menos R$600 nesta rodada. O valor principal do programa é de R$142 por pessoa da família, e há ainda um adicional para famílias menores garantirem o mínimo de R$600.

Além disso, outros benefícios adicionais também serão pagos normalmente. O Benefício Primeira Infância pagará, em setembro, R$150 a mais para cada criança de até seis anos de idade. Já o Benefício de Renda Variável pagará um adicional de R$50 a mais para cada mulher gestante e R$50 a mais para cada criança ou adolescente com idades entre sete e dezoito anos.

Calendário de Pagamentos de Setembro do Bolsa Família

O calendário oficial de pagamentos do Programa Bolsa Família para o mês de setembro estabelece as datas em que os valores serão liberados para as famílias beneficiárias. Os depósitos serão realizados entre os dias 18 e 29 de setembro, de acordo com o número final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada família. Confira abaixo o cronograma completo:



NIS de Final Data de Depósito 1 18 de setembro 2 19 de setembro 3 20 de setembro 4 21 de setembro 5 22 de setembro 6 25 de setembro 7 26 de setembro 8 27 de setembro 9 28 de setembro 0 29 de setembro

Pagamentos Garantidos e a Importância do Bolsa Família

Apesar da ausência do benefício adicional do Programa Auxílio Gás neste mês de setembro, é fundamental destacar a importância do Programa Bolsa Família para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Com mais de 20 milhões de famílias beneficiárias, o programa tem sido um suporte fundamental para a diminuição da desigualdade social no país.

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal que visa garantir condições básicas de subsistência para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Além disso, busca promover a inclusão social e a autonomia das famílias, por meio do acesso à educação, saúde e assistência social.

Ao receber o benefício mensal, as famílias têm a oportunidade de suprir suas necessidades básicas, como alimentação, saúde e educação. O valor do benefício varia de acordo com a composição familiar, sendo o mínimo de R$142 por pessoa. Além disso, o programa oferece benefícios adicionais, como o Benefício Primeira Infância e o Benefício de Renda Variável, que contribuem para o desenvolvimento das crianças e adolescentes.

Impacto Social do Bolsa Família

O Programa Bolsa Família tem sido reconhecido tanto nacionalmente quanto internacionalmente pelos impactos positivos que promove. Além de reduzir a pobreza e a extrema pobreza, o programa contribui para a melhoria dos indicadores sociais, como a redução da mortalidade infantil, o aumento da frequência escolar e a diminuição do trabalho infantil.

Esse impacto positivo se reflete em uma melhoria na qualidade de vida das famílias beneficiárias, que passam a ter condições mínimas de subsistência e acesso a serviços essenciais. Além disso, o programa também estimula a economia local, uma vez que os recursos financeiros transferidos são utilizados principalmente para a compra de alimentos e produtos básicos.

Combate à Fome e à Desigualdade Social

O Bolsa Família desempenha um papel fundamental no combate à fome e à desigualdade social no Brasil. Ao garantir a transferência de renda para as famílias em situação de vulnerabilidade, o programa contribui para que elas possam ter acesso a uma alimentação adequada e suficiente.

Além disso, o Bolsa Família também atua no combate à desigualdade social, uma vez que busca incluir as famílias mais pobres no processo de desenvolvimento do país. Ao proporcionar condições básicas de subsistência, o programa promove a igualdade de oportunidades e a redução das disparidades sociais.

Importância da Continuidade do Programa

Diante dos impactos positivos do Programa Bolsa Família e da importância que ele representa para as famílias em situação de vulnerabilidade social, é fundamental que o programa seja mantido e fortalecido. É necessário que haja investimentos na ampliação do valor do benefício, de modo a garantir uma renda mais digna para as famílias beneficiárias.

Além disso, é preciso que sejam realizadas ações complementares, como a oferta de cursos de capacitação profissional e a promoção do acesso ao mercado de trabalho, para que as famílias beneficiárias possam conquistar sua autonomia financeira e superar a condição de vulnerabilidade.

Ademais, o Programa Bolsa Família é uma importante ferramenta no combate à fome e à desigualdade social no Brasil. Apesar da ausência do benefício adicional do Programa Auxílio Gás neste mês de setembro, os pagamentos do Bolsa Família serão garantidos, assegurando um valor mínimo de R$600 para as famílias beneficiárias.

É fundamental que o programa seja mantido e fortalecido, visando a inclusão social e o desenvolvimento das famílias em situação de vulnerabilidade. A continuidade do Bolsa Família é essencial para promover a melhoria da qualidade de vida dessas famílias e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.