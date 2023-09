Beneficiários do INSS são PRESENTEADOS e APLAUDEM atitude do órgão

Um novo pagamento foi anunciado para segurados, como aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS. O início desses pagamentos ocorreu no último dia 30 de agosto, relacionando-se com os montantes referentes ao mês de agosto. Será que você está qualificado para receber algum valor? E se sim, qual será o repasse?

Conforme a prática usual, os pagamentos seguirão a sequência do último dígito do benefício, ou seja, o número final. É crucial notar que essa sequência de cada beneficiário do INSS possui dez dígitos no formato 000.000.00-0. Contudo, evite confusões: o número final é, de fato, o dígito penúltimo, aquele que aparece antes do traço.

O novo pagamento já está disponível para os beneficiários do INSS: confira as datas

Segundo informações do INSS, mais de 36 milhões de indivíduos têm o direito de receber diversos tipos de benefícios do Previdência Social. Isso abrange desde aposentadorias até pensões e auxílios, como os de doença e reclusão.

Sem mais delongas, veja abaixo as datas de recebimento:

Quem tem o número final terminado em 1 recebeu seus pagamentos em 25 de agosto;

Quem tem o número final terminado em 2 recebeu seus pagamentos em 28 de agosto;

Aqueles que têm o número final terminado em 3 receberam seus pagamentos em 29 de agosto;

Aqueles que têm o número final terminado em 4 receberam seus pagamentos em 30 de agosto;

Quem tem o número final terminado em 5 recebeu seus pagamentos em 31 de agosto;

Quem tem o número final terminado em 6 recebeu em 1º de setembro;

Aqueles que têm o número final terminado em 7 receberão em 4 de setembro;

Aqueles que têm o número final terminado em 8 receberão em 5 de setembro;

Quem tem o número final terminado em 9 receberá em 6 de setembro;

Quem tem o número final terminado em 0 receberá em 8 de setembro.

Os valores disponíveis podem ser verificados por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site da instituição. Também é possível obter informações pelo número 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Recebe mais do que um salário mínimo? Veja as datas de pagamento



Caso você receba mais do que um salário mínimo, confira as datas de pagamento a seguir. O reajuste é baseado na inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC):

Quem tem o número final terminado em 1 e 6 recebeu em 1º de setembro;

Quem tem o número final terminado em 2 e 7 receberá em 4 de setembro;

Aqueles que têm o número final terminado em 3 e 8 receberão em 5 de setembro;

Aqueles que têm o número final terminado em 4 e 9 receberão em 6 de setembro;

Quem tem o número final terminado em 5 e 0 receberá em 8 de setembro.

É importante observar que não haverá nenhum tipo de pagamento no dia 7 de setembro, devido ao feriado da Independência do Brasil.

Pente-fino nos benefícios do INSS

O INSS recentemente tornou pública sua intenção de iniciar uma abrangente “investigação” para identificar eventuais irregularidades nos pagamentos de benefícios previdenciários. Se essas irregularidades forem confirmadas, os respectivos pagamentos poderão ser interrompidos ou até mesmo cancelados. Essa iniciativa, denominada “operação pente-fino”, engloba várias categorias de repasses.

Diversos programas previdenciários serão submetidos à fiscalização rigorosa do INSS. O processo começará com os auxílios que envolvem avaliações médicas e que não foram revisados nos últimos seis meses. Isso impactará diretamente benefícios como o de incapacidade permanente, anteriormente conhecido como aposentadoria por invalidez, e também o auxílio por incapacidade temporária, anteriormente denominado auxílio-doença.

Além disso, os auxílios assistenciais, como o BPC, também estarão sujeitos à investigação. Especial atenção será dada às situações em que os beneficiários não atualizaram o CadÚnico nos últimos dois anos, que serão alvos de reavaliação.

Pensionistas que recebem pensão por óbito com base em possíveis documentos falsificados ou inválidos serão observados de perto. O INSS também realizará uma análise minuciosa dos benefícios de aposentadoria especial para verificar se foram concedidos com base em comprovação adequada de exposição a agentes prejudiciais à saúde.

Por último, mas não menos importante, o auxílio de salário-maternidade também estará sujeito a revisão. Isso ocorrerá especialmente no que se refere à confirmação do status de segurada e aos procedimentos relacionados ao nascimento ou adoção do filho.