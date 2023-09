Beneficiários ficam APREENSIVOS com INFORMATIVO URGENTE do INSS

Ao requisitar um tipo de benefício previdenciário bem como solicitar a revisão de qualquer um deles, é frequente que o INSS necessite de uma variedade de documentos. Essa documentação é uma forma para demonstrar que a pessoa atende aos critérios para ter seu pedido aceito. Isso, então, resulta na concessão dos benefícios e na permissão de alterações nos valores.

Dada a importância de garantir a proteção e a segurança das informações contidas nas documentações pessoais de cidadãos, o Governo Federal liberou um alerta. Dessa forma, os brasileiros devem prestar atenção ao enviar o documento necessário para iniciar os processos junto ao INSS.

Comunicado do INSS para os brasileiros acerca da documentação enviada

O processo de envio de documentos deve ser executado de maneira específica, a fim de agilizar a análise. Uma quantidade significativa de informações tem sido encaminhada para destinos equivocados. Isso ocasiona atrasos nas análises e interfere no fluxo do trabalho dos funcionários da Previdência Social

Ao solicitar benefícios, é normal que sejam requisitados documentos adicionais para complementar a análise, tais como:

Documentos para identificação;

Comprovação de endereço;

Entre outros.

A exigência deve ser atendida para a conclusão do requerimento. Para acelerar o processo, é fundamental que a documentação seja encaminhada pelos canais oficiais do INSS.

No entanto, é importante destacar que muitas pessoas estão enviando as informações para o e-mail da Assessoria de Comunicação Social do INSS, o que não é apropriado. A Ascom não está envolvida nas solicitações de benefícios e na análise das concessões. Então, o cidadão acaba se prejudicando sem querer.

O e-mail da Assessoria de Comunicação Social é usado para o agendamento dos interessados às agências do INSS. Através desse canal, são fornecidas informações sobre os documentos que devem ser apresentados.



Essas notificações podem ser enviadas por e-mail, app ou SMS. Ademais, também é possível obter informações sobre a documentação necessária ligando para a central 135. É essencial seguir esses procedimentos adequados para garantir a eficiência no processo de solicitação de benefícios.

Como enviar as documentações?

Os documentos precisos para requerer benefícios do INSS devem ser enviados exclusivamente pelos canais oficiais, que são o site ou o aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS. É importante ressaltar que a autarquia não aceita o envio de documentos por e-mail.

Assim que o segurado tiver reunido e digitalizado a documentação necessária, ele pode anexá-la diretamente no site ou no aplicativo mencionados acima. Basta fazer o login, acessar a opção para cumprir a exigência, acessar o ícone do protocolo, anexar o arquivo e seguir as etapas para concluir o processo.

Além disso, é possível efetuar o agendamento da entrega ligando no telefone da central, indicando qual é o serviço que deve “cumprir a exigência”. Em se tratando de agendamento presencial, é importante comparecer à agência do INSS no dia e horário marcados, trazendo os documentos originais.

O prazo para apresentação dos documentos, seja de forma digital ou presencial, é de 30 dias. A prorrogação desse prazo só é possível mediante a justificativa de um motivo válido. Portanto, é essencial cumprir os prazos estabelecidos para garantir o processamento eficiente do requerimento junto à autarquia.

Notificação para quem for se aposentar

Muitos brasileiros que estão prestes a se aposentar receberam uma notícia preocupante nesta semana. O INSS admitiu que enfrenta um sério problema com a fila de espera para o deferimento dos pedidos de aposentadoria. Essa fila tem crescido consideravelmente, tornando a espera cada vez mais longa.

A boa notícia é que, para tentar aliviar essa situação, a autarquia lançou o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social há 40 dias. Esse programa conseguiu reduzir a fila de espera em 5,7%, mas essa porcentagem ainda é considerada baixa.

Para lidar com esse desafio, o Ministério da Previdência planeja eliminar completamente a lista de espera para os pedidos que estão aguardando análise. E diz-se isso especialmente para aqueles que já esperam há mais de 45 dias, até o final deste ano.

De acordo com os dados do Portal da Transparência Previdenciária, que é administrado pelo Ministério da Previdência, o número de solicitações pendentes diminuiu de 1,79 milhão em junho para 1,69 milhão em agosto. No entanto, mesmo com essa redução, a fila de espera ainda continua significativa, com um aumento de cerca de 7,95% no último mês em relação ao tamanho anterior. Assim, o desafio de reduzir essa fila e acelerar os deferimentos de aposentadorias é uma prioridade para o governo.