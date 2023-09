Beneficiários não poderão solicitar crédito consignado? Entenda decisão do Governo

O Programa Bolsa Família é um importante programa de transferência de renda do Governo Federal do Brasil. Criado em 2003, ele tem como objetivo combater a pobreza e promover a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes a história, os benefícios e as restrições do Bolsa Família, além de discutir a proibição do acesso a empréstimos consignados para os beneficiários.

Histórico do Programa Bolsa Família

O Bolsa Família foi criado em 2003, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de um esforço para reduzir a pobreza e a desigualdade social no país. O programa consolidou e ampliou outros programas de transferência de renda existentes, como o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação.

Desde a sua criação, o Bolsa Família passou por diversas atualizações e modificações para aprimorar sua eficácia e alcançar um maior número de famílias em situação de vulnerabilidade. Em março de 2023, foi promulgada a Lei nº 14.601, que recriou o Bolsa Família com base no conceito original do programa, de proteção social e respeito ao perfil familiar.

Principais benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família tem como principal objetivo garantir o direito à alimentação e o acesso a serviços básicos de saúde e educação para as famílias em situação de vulnerabilidade social. O programa oferece benefícios financeiros mensais que variam de acordo com a composição familiar e a renda per capita.

Além do benefício básico, destinado às famílias em extrema pobreza, o Bolsa Família também prevê benefícios adicionais para famílias com crianças, adolescentes e gestantes. Esses benefícios têm o objetivo de incentivar a frequência escolar e o acompanhamento pré-natal, por exemplo.

Restrições do Bolsa Família



Apesar dos benefícios proporcionados pelo Bolsa Família, o programa também impõe algumas restrições aos beneficiários. Uma dessas restrições é a proibição do acesso a empréstimos consignados.

O acesso a empréstimos consignados estava previsto no Decreto nº 11.170, de 11 de agosto de 2022, que regulamentou o artigo 6º-B da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003. No entanto, a Lei nº 14.601, que recriou o Bolsa Família, revogou definitivamente o artigo sobre o crédito consignado.

A importância da proibição do acesso a empréstimos consignados

A proibição do acesso a empréstimos consignados para os beneficiários do Bolsa Família é uma medida importante para proteger as famílias em situação de vulnerabilidade do perigo do endividamento.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, ressaltou a importância de preservar o valor do benefício para garantir a alimentação das famílias. Ele afirmou que comprometer o valor mensal do Bolsa Família com o pagamento de parcelas de empréstimos poderia comprometer o principal objetivo do programa, que é combater a fome.

Ademais, o Programa Bolsa Família desempenha um papel fundamental na redução da pobreza e da desigualdade social no Brasil. Ao garantir um benefício financeiro mensal às famílias em situação de vulnerabilidade, o programa contribui para o acesso à alimentação, à saúde e à educação.

A proibição do acesso a empréstimos consignados para os beneficiários do Bolsa Família é uma medida importante para evitar o endividamento dessas famílias. O objetivo é garantir que o valor do benefício seja utilizado para suprir as necessidades básicas das famílias, principalmente no que diz respeito à alimentação.

É fundamental que o governo continue investindo no Programa Bolsa Família e adote medidas que garantam a eficácia e a transparência do programa, para que cada vez mais famílias em situação de vulnerabilidade possam ser beneficiadas e ter a oportunidade de melhorar suas condições de vida.

