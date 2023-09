beneficiários receberão pagamento pela METADE; confira a LISTA

Desde o início do ano, o Bolsa Família vem sofrendo uma série de modificações. Entre eles, o de maior impacto para os inscritos foi o pente-fino do Governo Federal, que excluiu milhares de beneficiários do programa.

Além disso, outros benefícios também foram incorporados ao novo Bolsa Família, garantindo maior renda para as famílias brasileiras.

No entanto, em setembro, muitos inscritos passarão a receber o pagamento pela metade. A seguir, entenda mais sobre o assunto e veja quem vai integrar esse grupo.

Beneficiários do Bolsa Família passarão a receber pagamento pela metade em setembro

Em primeiro lugar, não há motivos para pânico. Isso porque o corte do Bolsa Família pela metade não se trata de um novo pente-fino que o governo vai realizar. Dessa forma, aqueles que cumprem as regras de elegibilidade continuarão recebendo a parcela mínima de R$ 600 mais os bônus, de acordo com a sua composição familiar.

No entanto, o Governo Federal criou uma nova regra que faz com que vários inscritos passem a receber o pagamento pela metade. O objetivo da nova regra é proteger os beneficiários que se enquadram em um determinado grupo.

Regra de proteção do Bolsa Família

Em primeiro lugar, é importante relembrar a principal regra para ter direito ao Bolsa Família: ter renda mensal per capita (por pessoa da família) de até R$ 218. Nesse sentido, a Regra de Proteção do Bolsa Família surgiu para assegurar a continuidade do benefício para aqueles que ultrapassarem esse limite.



Por meio dela, as pessoas que conseguirem um emprego e aumentarem a sua renda para além do limite do programa, poderá continuar recebendo os pagamentos do Bolsa Família. Porém, passará a receber metade do benefício que recebia anteriormente.

Antes da criação dessa nova regra, os inscritos que aumentavam a sua renda eram automaticamente excluídos do programa. Sendo assim, ela possibilitou uma transição mais lenta até a suspensão total da inscrição.

Mas é importante estar atento às regras. Confira:

Poderão participar da Regra de Transição do Bolsa Família aqueles que aumentarem a renda para, no máximo, meio salário mínimo per capita, ou seja, até R$ R$ 660 por pessoa, segundo o salário mínimo de 2023;

aqueles que aumentarem a renda para, no máximo, meio salário mínimo per capita, ou seja, até R$ R$ 660 por pessoa, segundo o salário mínimo de 2023; O pagamento continuará por mais 2 anos . Assim, caso o beneficiário perca o emprego, poderá retornar ao programa. Caso contrário, será excluído do Bolsa Família;

. Assim, caso o beneficiário perca o emprego, poderá retornar ao programa. Caso contrário, será excluído do Bolsa Família; O valor do benefício passará a ser de 50% equivalente ao que a família recebia anteriormente.

Como saber se posso entrar para a nova Regra de Proteção do Bolsa Família?

Para saber se pode entrar para a nova Regra de Proteção do Bolsa Família, o beneficiários deve fazer o cálculo da sua renda mensal per capita. Para isso, basta seguir o passo a passo:

Primeiro, some a renda de todas os integrantes da família, excluindo apenas a renda obtida do Bolsa Família; Depois, divida o valor total pelo número de integrantes.

Por exemplo: Suponha que uma família é composta por 7 pessoas e só uma possui emprego e recebe um salário mínimo. Mas, agora, um dos membros também conseguiu um emprego que também paga um salário mínimo. Confira como fica o cálculo:

1.320 + 1.320 = 1.640 (soma de todas as rendas da família)

1.640 / 7 = 234 (divide a renda total pelo número de integrantes)

Se o resultado final não ultrapassar o valor de R$ 660, a família poderá entrar para a Regra de Proteção do Bolsa Família. No exemplo acima, a família já entraria para a nova regra, uma vez que a renda ficou dentro do limite estabelecido.

Como consultar?

Todos os beneficiários do Bolsa Família podem consultar a situação do seu benefício de forma simples através da internet. Para isso, existem vários canais disponíveis:

Aplicativo Bolsa Família

Aplicativo ou site do CadÚnico

Portal Cidadão da Caixa

Aplicativo Caixa Tem

Além disso, agora também já é possível fazer a consulta do benefício por meio do WhatsApp. Para isso, o usuário precisar salvar o contato 0800 104 0104 na sua lista de contatos. Depois, é só abrir o WhatsApp e iniciar uma conversa com o número, solicitando as informações que desejar.