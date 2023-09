Benefício do CadÚnico é CANCELADO em setembro

As famílias beneficiárias do Bolsa Família, inscritas no CadÚnico, devem permanecer vigilantes em relação aos futuros pagamentos. O Governo Federal anunciou alterações e um famoso complemento financeiro está sujeito a ser eliminado, diminuindo o montante das parcelas transferidas no mês.

A diminuição do valor dos repasses gira em torno de aproximadamente R$ 110, referente ao desembolso do Auxílio-Gás. Ele é concedido simultaneamente ao Bolsa Família e engloba quase seis milhões de titulares do programa de assistência social, com cadastro no CadÚnico.

Benefício do CadÚnico que foi cancelado

Até agosto, os repasses do Auxílio-Gás estavam em curso, mas estão programados para ter a interrupção temporária. Dessa forma, a previsão de retomada será somente em outubro.

Isso se dá porque o auxílio segue uma periodicidade bimestral, ou seja, é pago a cada dois meses. Ele foi concedido em junho e agosto, meses pares, e agora será retomado somente no décimo mês, que corresponde a outubro.

O subsídio está diretamente ligado ao Bolsa Família. Isso significa que os depósitos seguem o mesmo calendário estabelecido para este último.

O Auxílio-Gás teve sua implementação em dezembro de 2021, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. O benefício ganhou notoriedade e conquistou a simpatia dos cidadãos brasileiros, resultando em sua continuidade durante a gestão atual do presidente Lula (PT). Os valores têm ajustes mensais com base no preço do botijão de gás de 13 kg.

Há critérios para cumprir e ter acesso ao benefício



Entre os critérios exigidos, tem-se:

Estar registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

Possuir renda mensal não superior a três salários mínimos;

Encontrar-se em situação de pobreza ou extrema pobreza;

Fazer parte do programa Bolsa Família;

Residir em áreas com vulnerabilidade social;

Não ter acesso à rede de distribuição de gás encanado;

Ter consumido, nos últimos três meses, pelo menos um botijão de gás de cozinha;

Não estar recebendo benefício semelhante de outro programa social

Outros benefícios concedidos para quem tem cadastro no CadÚnico

Minha Casa Minha Vida;

Bolsa Verde;

Aposentadoria para baixa renda;

Carteirinha do Idoso;

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Carta Social;

Passe Livre para PCD;

PETI;

Isenção nas taxas dos Concursos Públicos;

Telefone Popular;

Pro Jovem Adolescente;

Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas;

Tarifa Social da Energia Elétrica.

Calendário do Bolsa Família do mês de agosto

18 de setembro: Se o último numeral do NIS for 1;

19 de setembro: Se o último numeral do NIS for 2;

20 de setembro: Se o último numeral do NIS for 3;

21 de setembro: Se o último numeral do NIS for 4;

22 de setembro: Se o último numeral do NIS for 5;

25 de setembro: Se o último numeral do NIS for 6;

26 de setembro: Se o último numeral do NIS for 7;

27 de setembro: Se o último numeral do NIS for 8;

28 de setembro: Se o último numeral do NIS for 9;

29 de setembro: Se o último numeral do NIS for 0.

É fundamental ressaltar que os programas assistenciais se destinam exclusivamente a famílias que estão devidamente cadastradas no sistema CadÚnico e que mantenham seus dados atualizados. Recomenda-se que, a cada dois anos, as famílias procurem um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para regularizar sua situação cadastral.

Além disso, é de extrema importância realizar atualizações sempre que houver mudanças na composição familiar, como nascimentos ou óbitos. Isso é essencial para evitar bloqueios ou suspensões no pagamento do benefício. Manter as informações corretas e atualizadas é fundamental para garantir o acesso contínuo aos benefícios e para que as famílias beneficiárias possam receber o suporte necessário.