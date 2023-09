Benefício do INSS é cortado e brasileiros RECLAMAM

O Governo Federal recentemente instituiu o programa de combate às esperas na Previdência Social. O objetivo é diminuir o tempo de análise dos procedimentos e benefícios do INSS. No entanto, existem relatos sugerindo que o volume de indivíduos aguardando na fila pode ser maior do que o indicado, potencialmente atingindo cerca de 2,3 milhões.

Mesmo assim, as notícias podem adquirir uma tonalidade ainda mais negativa para aqueles que aguardam por extensos períodos para receber o auxílio a que têm direito. Além do mais, o pente-fino que ocorre atualmente está cortando o benefício do INSS de muitos cidadãos.

Fila de espera e de cortes no benefício do INSS

Em 2023, a situação dos cidadãos brasileiros à espera de benefícios do INSS se tornou um desafio considerável. Agravando-se ao extremo, o contingente de pessoas aguardando na fila chegou a 7 milhões, dentre as quais muitas aguardam revisão, resolução de pendências ou a liberação de seus benefícios.

Para lidar com essa questão premente, o governo instituiu o programa para mitigar as esperas na Previdência Social, visando encurtar os prazos de análise dos procedimentos. No entanto, persistem relatos que insinuam que a quantidade de indivíduos na fila poderia ser maior do que a informada, potencialmente alcançando 2,3 milhões.

Nesse contexto, as notícias podem começar a assumir nuances ainda mais sombrias. Isso se dá especialmente àqueles que aguardam por extensos períodos para receber o auxílio ao qual têm direito.

Cortes no orçamento

Atualmente, com o acúmulo de 1,69 milhão de pedidos pendentes na autarquia, o governo escolheu diminuir os recursos destinados à previdência. Essa resolução conduz a um substancial corte de R$ 12,5 bilhões no orçamento previsto para o ano de 2024. A quantia, solicitada pelo setor econômico, tem como finalidade “ações de contenção” associadas à revisão dos benefícios.

O anúncio



Você também pode gostar:

O anúncio da redução de verbas foi formalmente divulgado por meio da mais atual nota técnica emitida pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Wagner Balera, especialista em direito previdenciário e responsável pela coordenação dos programas acadêmicos na PUC-SP, descreveu essa decisão como um “ataque severo à segurança social”. Ele levantou a questão: “De forma intencional, esqueceram-se de que o PIS-PASEP foi originalmente criado com uma finalidade previdenciária?”

O destino do dinheiro

Balera prosseguiu com sua argumentação: “Os recursos serão alocados no âmbito esportivo, turismo e, como se fosse um ato de benevolência, também na seguridade social”. Em sua visão, a incoerência nas tomadas de decisão governamentais relacionadas à economia revela uma falta de orientação clara. “A sensação que temos é que estão fazendo escolhas aleatórias, decisões ousadas que ameaçam o futuro e a estabilidade financeira”, ponderou o educador.

Cartão de vantagens do INSS

O cartão de benefícios que o INSS instaurou representa uma ferramenta valiosa para proporcionar uma vida mais prática e econômica aos segurados. Isso permite que desfrutem de uma variedade de serviços e produtos com descontos significativos.

Com a facilidade de solicitação e a diversidade de vantagens oferecidas, os beneficiários do INSS agora têm outra maneira de otimizar seus recursos e aprimorar sua qualidade de vida.

A introdução deste cartão pode ser vista como um avanço significativo na forma como os beneficiários do INSS acessam vantagens e descontos. Isso proporciona economia e conveniência em diversos aspectos de suas vidas.

Com o acesso simplificado por meio do aplicativo Meu INSS e a ampla gama de benefícios disponíveis, os segurados agora têm mais motivos para aproveitar as oportunidades oferecidas e maximizar os benefícios proporcionados pelo órgão.

O cartão de vantagens, uma iniciativa conjunta entre o Ministério da Previdência, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, com implementação pela Dataprev, oferece aos beneficiários do INSS uma ampla variedade de descontos e serviços exclusivos em bancos públicos federais. Os descontos podem atingir até 75% em medicamentos, além de proporcionar economia em consultas, exames e outros serviços de saúde, bem como em shows, cinemas e lojas conveniadas à Caixa e ao Banco do Brasil. O cartão também oferece um seguro de vida, acrescentando uma camada extra de segurança para os beneficiários.

Para solicitar o cartão, os beneficiários podem acessar o app e selecionar a opção “Cartão do Beneficiário”, onde têm a possibilidade de escolher uma foto para ser utilizada no cartão. O aplicativo está disponível para download em dispositivos Android e para dispositivos iOS.