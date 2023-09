Benefício é alvo de Fake News e você precisa ficar sabendo

O Bolsa Família é um importante instrumento de combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Porém, recentemente, ele se tornou alvo de fake news que afetaram a data de pagamento dos beneficiários. Neste artigo, vamos esclarecer essa situação e apresentar o calendário correto de depósitos para o mês de setembro, benefícios e condições para acesso ao programa social.

A importância de seguir o calendário oficial

Antes de começarmos, é fundamental ressaltar a importância de seguir o calendário oficial de pagamentos emitido pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo programa Bolsa Família. Apenas o calendário oficial deve ser utilizado como referência, evitando assim cair em notícias falsas que podem prejudicar a renda de milhões de famílias.

O impacto das fake news

Infelizmente, as redes sociais têm se tornado um ambiente propício para a disseminação de notícias falsas. Recentemente, circulou a informação de que o pagamento do Bolsa Família seria antecipado para o início do mês de setembro. No entanto, essa notícia é completamente falsa e pode gerar expectativas equivocadas nos beneficiários.

Calendário de pagamentos para setembro

Para evitar qualquer confusão, vamos apresentar o calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família para o mês de setembro. É importante lembrar que os pagamentos já incluem os valores extras aprovados pelo governo, destinados às famílias com filhos entre 0 e 18 anos incompletos e mulheres grávidas.

Confira abaixo o calendário de pagamentos, de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social):

NIS final Data de pagamento 1 18 de setembro 2 19 de setembro 3 20 de setembro 4 21 de setembro 5 22 de setembro 6 25 de setembro 7 26 de setembro 8 27 de setembro 9 28 de setembro 0 29 de setembro



A importância do cartão do benefício

Para saber a data exata do pagamento, é essencial ter acesso ao cartão do benefício, que possui o NIS impresso. Dessa forma, os beneficiários poderão identificar facilmente qual será a data em que eles e suas famílias serão contemplados com o valor na conta.

Acompanhe o calendário oficial

É fundamental que os beneficiários acompanhem o calendário oficial de pagamentos emitido pela Caixa Econômica Federal. A instituição financeira é a responsável pelo pagamento do Bolsa Família e possui todas as informações atualizadas sobre as datas de depósito.

Benefícios do Bolsa Família

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): O BRC é o benefício principal do programa, consistindo em uma quantia per capita de R$ 142 paga a cada membro da família. Esse valor é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação, saúde e educação. Benefício Complementar (BCO): O BCO é um valor suplementar concedido às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Ele garante um valor mínimo de R$ 600 por família, assegurando uma renda mais estável e adequada. Benefício Primeira Infância (BPI): O BPI é um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício visa investir no desenvolvimento das crianças nessa faixa etária crucial, proporcionando melhores condições de saúde e educação. Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é um acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Esse benefício visa apoiar as famílias no cuidado e na educação dos seus filhos, garantindo uma renda extra para suprir suas necessidades específicas. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo proporcionar apoio financeiro às famílias que têm crianças em fase de amamentação, ajudando-as a suprir as demandas nutricionais desses bebês. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET é um benefício válido em circunstâncias específicas, a fim de garantir que nenhum beneficiário receba menos do que o montante do programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. O BET será pago até maio de 2025, assegurando uma transição suave para os beneficiários.

Condições para acesso ao Bolsa Família

Para ter acesso ao Bolsa Família, as famílias devem atender a determinadas condições nos âmbitos da saúde e da educação. Essas condições são estabelecidas para garantir que o programa atinja seu objetivo principal, que é promover o desenvolvimento humano e a inclusão social.

As principais condições para receber o Bolsa Família são:

Frequência escolar: As famílias devem garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos. É importante informar a condição de beneficiário do Bolsa Família ao matricular a criança na escola, assegurando o acompanhamento adequado. Acompanhamento pré-natal: Gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal para garantir uma gravidez saudável e segura. O Bolsa Família incentiva o cuidado com a saúde materna, oferecendo benefícios adicionais para as gestantes. Monitoramento nutricional: É necessário efetuar o monitoramento nutricional das crianças com até sete anos, verificando o peso e a altura regularmente. Esse acompanhamento é fundamental para garantir uma nutrição adequada e prevenir problemas de saúde. Calendário nacional de vacinação: As famílias devem acompanhar o calendário nacional de vacinação, garantindo que as crianças estejam com a imunização em dia. A vacinação é essencial para prevenir doenças e garantir um desenvolvimento saudável.

Ademais, é crucial que os beneficiários do Bolsa Família estejam atentos ao calendário oficial de pagamentos emitido pela Caixa Econômica Federal. Evite cair em notícias falsas e confie apenas nas informações oficiais.

Acompanhe o calendário para saber a data exata do depósito e garanta o recebimento do benefício de forma correta. O Bolsa Família é um programa essencial para a redução da pobreza e da desigualdade social no Brasil, e é fundamental que todos os beneficiários tenham acesso aos recursos de forma adequada.

