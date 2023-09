Benefícios EXTRAORDINÁRIOS do Mercado de Trabalho; confira

Os benefícios oferecidos por uma empresa podem ser determinantes na hora de atrair e reter profissionais talentosos. De acordo com uma pesquisa realizada pela Onze, fintech especializada em saúde financeira e previdência privada, 75% dos profissionais de Recursos Humanos já perderam talentos estratégicos durante o processo de contratação devido ao pacote de benefícios oferecido.

Portanto, é fundamental que o setor de RH esteja alinhado com as necessidades dos funcionários e com os objetivos do negócio.

Importância do Alinhamento entre Necessidades e Orçamento

Para resolver esse problema, o RH deve realizar um estudo cuidadoso do cenário interno e externo antes de definir o orçamento destinado aos benefícios. Fernanda Cortez, coordenadora de pessoas da Onze, destaca que o impacto da falta de orçamento pode variar de acordo com o tamanho da empresa, o momento do negócio e as expectativas dos funcionários.

Portanto, é essencial que os gestores entendam quais são os gastos com as demandas diárias do setor e tenham clareza ao apresentar essas necessidades.

Exemplos de Benefícios Originais no Mercado

Algumas empresas e startups têm se destacado ao oferecer benefícios únicos no mercado, com o objetivo de atrair e manter os melhores profissionais. Conheça alguns exemplos:

R$ 10 mil de Incentivos para Educação na Zippi

A Zippi, fintech que oferece capital de giro semanal para micro e pequenos empreendedores, vai além dos benefícios tradicionais ao oferecer a oportunidade para cada um de seus funcionários investir em sua educação. A empresa custeia 100% de cursos e material de estudo em até R$ 10 mil por ano.



Segundo André Bernardes, cofundador e CEO da Zippi, a empresa valoriza a formação, capacitação e aprendizado contínuo, e busca manter seus times atualizados com as novidades do mercado. Além disso, a empresa permite o trabalho presencial em seus escritórios, tanto no escritório da empresa em Pinheiros (SP) quanto em qualquer coworking do Brasil, com reembolso dos custos.

Programa de Recompensas “Gupy Coin” na Gupy

A Gupy, empresa de soluções para RH, implantou o programa de recompensas “Gupy Coin”, que permite que os funcionários transfiram pontos para seus colegas como forma de reconhecimento. Cada pessoa recebe um saldo mensal de 200 coins, que podem ser utilizados para resgatar benefícios como jantar em restaurantes, vale-pizza, jogos para videogames e produtos da Gupy.

Os 200 coins expiram no dia 1º de cada mês, incentivando a distribuição entre os colegas. No entanto, os coins recebidos como forma de reconhecimento são cumulativos e não expiram. Gianpiero Sperati, CHRO da Gupy, destaca a importância de compartilhar e distribuir os benefícios para que eles tenham valor.

Flexibilidade e Personalização na Flash

A Flash, empresa de benefícios flexíveis, oferece uma plataforma própria de pontos que permite que os funcionários personalizem seu pacote de benefícios. Cada ponto equivale a R$ 1 e a quantidade varia de acordo com o cargo. Os pontos são disponibilizados mensalmente e podem ser utilizados em categorias como alimentação, refeição, educação, cultura, saúde e mobilidade.

Os funcionários têm a liberdade de definir e transferir recursos uma vez por mês, com exceção dos benefícios exclusivos, como vale-alimentação e refeição, que possuem um volume mínimo fixo. Sandra Villalobos, gerente do departamento pessoal da Flash, destaca que os benefícios são adequados às necessidades das pessoas, que podem mudar ao longo do tempo.

Volkswagen: Fim de Semana com Tanque Cheio

A montadora Volkswagen oferece aos seus funcionários a oportunidade de concorrer a um fim de semana com um veículo da marca com o tanque cheio. O programa, chamado de Drive Experience, contempla aniversariantes do mês e festas de casamento. Podem participar do programa funcionários mensalistas, horistas diretos, horistas indiretos ativos da VWB e aprendizes maiores de 18 anos e habilitados.

Douglas Pereira, vice-presidente de recursos humanos da Volkswagen do Brasil e América do Sul, destaca que o programa visa valorizar os funcionários, aumentar o senso de pertencimento e fortalecer a postura de todos como embaixadores da marca. O modelo do carro é definido por sorteio, e o programa teve início em 2019, foi suspenso durante a pandemia e retornou em janeiro deste ano.

Benefícios Relacionados a Viagens na BeFly

A BeFly, empresa brasileira de turismo, oferece benefícios relacionados a viagens não apenas para seus funcionários, mas também para seus familiares próximos, como cônjuges, filhos, irmãos e pais. A empresa disponibiliza tarifas especiais para hospedagem, passagens aéreas, pacotes turísticos e ingressos por meio do benefício Agência Viagem Interna.

Além disso, a BeFly oferece oportunidades de aprendizado de idiomas tanto para os funcionários quanto para seus familiares próximos, incentivando o desenvolvimento pessoal e profissional. Renata Esteves, diretora de gente e gestão da BeFly, destaca que esses benefícios foram criados para proporcionar uma experiência enriquecedora para os funcionários, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal.

Plano de Saúde para Pets na BeFly

A BeFly também oferece um plano de saúde para pets, como cachorros e gatos, sem limitações ou carência. Os funcionários da empresa podem cuidar de seus animais de estimação por um valor acessível, que é descontado em folha de pagamento, caso optem por aderir ao plano.

A empresa identificou durante a pandemia um aumento no número de famílias com animais de estimação e uma maior proximidade entre as pessoas e seus pets. Portanto, a BeFly decidiu oferecer o plano de saúde como um novo benefício aos seus funcionários. O plano tem um custo a partir de R$ 35 e é descontado em folha de pagamento.

Desconto na Conta de Luz na Solar Coca-Cola

A Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola, possui um projeto piloto que oferece desconto de até 20% na conta de energia elétrica para seus funcionários. Inicialmente, o benefício está disponível para aqueles que possuem consumo médio de energia entre 170 e 250 kWh por mês.

O objetivo do projeto é proporcionar energia limpa e reduzir o custo de energia elétrica para as residências dos funcionários da Solar Coca-Cola. Tatiane Cristina Zaccaro, gerente de saúde e benefícios da empresa, destaca que o desconto é aplicado diretamente na conta de energia, sendo que os funcionários recebem duas faturas, uma com os custos integrais e outra com o valor descontado.

Ademais, oferecer benefícios únicos e personalizados no mercado é uma estratégia eficaz para atrair e reter talentos. Empresas que se preocupam com a formação e o desenvolvimento contínuo de seus funcionários, que incentivam o reconhecimento entre os colegas, que oferecem flexibilidade na escolha dos benefícios e que valorizam a qualidade de vida de seus colaboradores se destacam como empregadores atrativos.

Ao investir em benefícios inovadores, as empresas fortalecem sua cultura organizacional e reforçam o compromisso com o bem-estar e o crescimento de seus profissionais.