Benefícios SNAP da Flórida: Os próximos pagamentos de setembro de 2023 chegarão esta semana; aqui é quando

Mqualquer pessoa em todo o NÓS estado da Flórida receberá dinheiro do governo na próxima semana na forma de Benefícios do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP).

Trata-se de um esquema que distribui dinheiro para famílias de baixa renda que podem ser aproveitadas em alimentos mais saudáveis, já que esses ingredientes costumam ser mais caros.

Os benefícios do Florida SNAP chegam aos requerentes por meio do Florida EBT Card, também chamado de Florida ACCESS Card.

Este cartão Florida ACCESS é carregado uma vez por mês, mas nem todos recebem o dinheiro no mesmo dia.

Quando os benefícios do Florida SNAP serão pagos em setembro?

É importante observar que seus benefícios SNAP da Flórida são depositados em seu cartão Florida ACCESS todos os meses com base nos últimos dígitos do número do seu caso.

Cronograma de pagamento de setembro dos benefícios SNAP da Flórida

A seguir está a lista completa de quando o seu cartão Florida ACCESS será carregado em setembro com base no número do seu caso:

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 00-03, seus benefícios serão depositados no primeiro dia do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 04-06, seus benefícios serão depositados no dia 2 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 07-10, seus benefícios serão depositados no dia 3 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 11-13, seus benefícios serão depositados no dia 4 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 14-17, seus benefícios serão depositados no dia 5 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 18-20, seus benefícios serão depositados no dia 6 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 21-24, seus benefícios serão depositados no dia 7 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 25-27, seus benefícios serão depositados no dia 8 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 28-31, seus benefícios serão depositados no dia 9 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 32-34, seus benefícios serão depositados no dia 10 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 35-38, seus benefícios serão depositados no dia 11 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 39-41, seus benefícios serão depositados no dia 12 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 42-45, seus benefícios serão depositados no dia 13 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu processo forem 46-48, seus benefícios serão depositados no dia 14 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 49-53, seus benefícios serão depositados no dia 15 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 54-57, seus benefícios serão depositados no dia 16 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 58-60, seus benefícios serão depositados no dia 17 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 61-64, seus benefícios serão depositados no dia 18 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 65-67, seus benefícios serão depositados no dia 19 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 68-71, seus benefícios serão depositados no dia 20 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 72-74, então seus benefícios serão depositados no dia 21 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 75-78, seus benefícios serão depositados no dia 22 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 79-81, seus benefícios serão depositados no dia 23 do mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 82-85, seus benefícios serão depositados no dia 24 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 86-88, seus benefícios serão depositados no dia 25 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso for 89-92, seus benefícios serão depositados no dia 26 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 93-95, seus benefícios serão depositados no dia 27 de cada mês

Se o 9º e o 8º dígito do número do seu caso forem 96-99, seus benefícios serão depositados no dia 28 de cada mês

Quem está recebendo os benefícios do Florida SNAP esta semana?

Com base no acima, as pessoas que recebem benefícios do SNAP da Flórida esta semana, a partir de 11 de setembro, são aquelas com números de casos que terminam em 35 e aquelas com números de casos que terminam em 60.