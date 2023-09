Benefícios SNAP da Flórida: Seus benefícios de setembro de 2023 chegarão esta semana? Descubra que dia aqui

TO Departamento de Crianças e Famílias (DCF) da Flórida supervisiona a distribuição de benefícios de assistência a indivíduos e famílias elegíveis por meio do Cartão EBT da Flórida, também conhecido como Cartão ACCESS da Flórida.

Este cartão funciona como um cartão de débito normal e é usado para acessar o vale-refeição (FOTO) e benefícios de assistência em dinheiro (TANF), permitindo que os beneficiários façam compras de alimentos elegíveis em lojas autorizadas e online.

Ao contrário de uma data fixa de depósito, a Flórida segue um cronograma escalonado para depositar os benefícios SNAP e TANF em cartões EBT ao longo do mês.

O dia específico em que seus benefícios são depositados depende do último dígito do número do seu processo, que é atribuído a cada domicílio aprovado para benefícios SNAP e TANF.

Você pode localizar o número do seu caso na Carta de Aprovação de Benefícios, o documento oficial enviado pelo DCF da Flórida confirmando sua elegibilidade para benefícios.

Se não conseguir encontrar o número do seu caso, você pode entrar em contato com o Atendimento ao Cliente Florida DCF pelo telefone 850-300-4323, disponível para ajudá-lo nos dias de semana, das 07h00 às 18h00.

Seus benefícios de setembro de 2023 chegarão esta semana?

Se o 9º e o 8º dígitos do seu número de processo estiverem na faixa de 86 a 88, seus benefícios serão depositados no dia 25 de cada mês.

Para números de processos com dígitos entre 89 e 92, o benefício será depositado no dia 26 de cada mês. Se o 9º e o 8º dígitos do seu número de processo estiverem na faixa de 93 a 95, seus benefícios serão depositados no dia 27 de cada mês.

Por último, se o número do seu processo terminar com os dígitos 96 a 99, seus benefícios serão depositados no dia 28 de cada mês.

Este calendário garante que os benefícios sejam distribuídos de forma sistemática, permitindo aos beneficiários planear as suas despesas e aceder ao apoio de que necessitam nos momentos apropriados durante o mês.

Quanto você ganha em vale-refeição na Flórida?

Na Flórida, o valor do benefício mensal para uma família de três pessoas sem renda é normalmente de US$ 740. No entanto, este valor pode variar dependendo de fatores como o tamanho do agregado familiar e o rendimento líquido da família.

Por exemplo, se o rendimento líquido mensal da família for de 1.000 dólares, o seu benefício mensal seria reduzido para 440 dólares.