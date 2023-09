Benefícios SNAP Flórida: Seus benefícios estão sendo depositados antecipadamente devido ao furacão Idalia?

Tele Departamento de Crianças e Famílias anunciou que vai lançar Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) benefícios antecipados devido a Furacão Idália. Espera-se que o furacão atinja a Flórida em breve, e a liberação antecipada dos benefícios visa ajudar aqueles que serão afetados pela tempestade. Os fundos estarão disponíveis para aqueles que normalmente receberiam seus SNAP de setembro benefício entre os dias 1º e 14 de cada mês, a partir da última terça-feira.

“Sabemos o quão útil pode ser a liberação antecipada dos benefícios de assistência alimentar para nossos beneficiários do SNAP na compra de itens não perecíveis na preparação para a tempestade ou na reposição de perdas de alimentos após a tempestade”, disse o Secretário Shevaun Harris. “Se você está no caminho desta tempestade, é importante finalizar seus preparativos. O Departamento fará tudo o que puder para apoiar as pessoas afetadas por esta tempestade.”

O lançamento antecipado de FOTO espera-se que os benefícios ajudem aqueles que estão no caminho do furacão Idalia a se prepararem para a tempestade ou a reporem as perdas de alimentos após a tempestade. O Departamento de Crianças e Famílias adicionou automaticamente os benefícios aos beneficiários elegíveis EBT cartões, não havendo necessidade de requerer a liberação antecipada dos benefícios.

“Queremos garantir que as pessoas tenham acesso a alimentos durante e após a tempestade”, disse Harris. “A liberação antecipada dos benefícios do SNAP é uma forma de ajudar as pessoas a se prepararem para o furacão Idalia”.

Quais condados receberão seus benefícios mais cedo?

O FOTO os beneficiários que receberão seus benefícios antecipadamente são aqueles nos seguintes condados:

Alachua, Baker, Bay, Bradford, Brevard, Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, DeSoto, Dixie, Duval, Flagler, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Hamilton, Hardee, Hernando, Hillsborough, Jefferson, Lafayette, Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee, Marion, Nassau, Osceola, Orange, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. .

A liberação antecipada dos benefícios do SNAP é um alívio bem-vindo para aqueles que estão no caminho do furacão Idalia. Espera-se que o furacão cause danos e perturbações significativos na Flórida. A liberação antecipada dos benefícios ajudará aqueles que são afetados pela tempestade a se prepararem para ela ou a se recuperarem dela.

“Estamos fazendo tudo o que podemos para apoiar as pessoas afetadas pelo furacão Idalia”, disse Harris. “Encorajamos todos que estão no caminho da tempestade a tomar todas as precauções necessárias para permanecerem seguros”.