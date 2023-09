Benefícios SNAP Texas: Você está qualificado para receber seu pagamento de setembro de 2023 esta semana?

Nagora que entramos no mês de setembro, muitas pessoas em todo o mundo EUA estão se perguntando quando receberão sua recarga como parte do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP).

No estado do Texas, o esquema funciona graças a o cartão SNAP Benefits Texas EBTque também é chamado de Lone Star Card.

Este cartão é automaticamente complementado com o dinheiro do SNAP e pode então ser usado como um cartão de débito normal para comprar alimentos mais saudáveis, que geralmente são mais caros.

Alguns itens, como cigarros e bebidas alcoólicas, não podem ser comprados com o dinheiro do Lone Star Card.

Qual é o cronograma de pagamento do SNAP Benefits Texas em setembro?

É importante observar que as recargas são distribuídas, portanto nem todos recebem o dinheiro do SNAP na mesma data.

No Texas, existem dois grupos principais e o primeiro consiste em pessoas que foram aprovadas para o esquema antes de 1º de junho de 2020. O cronograma de pagamento dos benefícios SNAP no Texas em setembro é o seguinte:

EDG # terminando em 0: Benefícios disponíveis em 1º de setembro

EDG # terminando em 1: Benefícios disponíveis em 3 de setembro

EDG # terminando em 2: Benefícios disponíveis em 5 de setembro

EDG # terminando em 3: Benefícios disponíveis em 6 de setembro

EDG # terminando em 4: Benefícios disponíveis em 7 de setembro

EDG # terminando em 5: Benefícios disponíveis em 9 de setembro

EDG # terminando em 6: Benefícios disponíveis em 11 de setembro

EDG # terminando em 7: Benefícios disponíveis em 12 de setembro

EDG # terminando em 8: Benefícios disponíveis em 13 de setembro

EDG # terminando em 9: Benefícios disponíveis em 15 de setembro

O segundo grupo são aqueles que foram aprovados após 1º de junho de 2020, pois esses indivíduos possuem numeração diferente em seus casos, começando em 00 e terminando em 99. Seu cronograma é o seguinte:

Os dois últimos dígitos são 00-03: benefícios disponíveis em 16 de setembro

Os dois últimos dígitos são 04-06: Benefícios disponíveis em 17 de setembro

Os dois últimos dígitos são 07-10: Benefícios disponíveis em 18 de setembro

Os dois últimos dígitos são 11-13: benefícios disponíveis em 19 de setembro

Os dois últimos dígitos são 14-17: benefícios disponíveis em 20 de setembro

Os dois últimos dígitos são 18-20: benefícios disponíveis em 21 de setembro

Os dois últimos dígitos são 21-24: benefícios disponíveis em 22 de setembro

Os dois últimos dígitos são 25-27: benefícios disponíveis em 23 de setembro

Os dois últimos dígitos são 28-31: benefícios disponíveis em 24 de setembro

Os dois últimos dígitos são 32-34: benefícios disponíveis em 25 de setembro

Os dois últimos dígitos são 35-38: benefícios disponíveis em 26 de setembro

Os dois últimos dígitos são 39-41: benefícios disponíveis em 27 de setembro

Os dois últimos dígitos são 42-45: benefícios disponíveis em 28 de setembro

Os dois últimos dígitos são 46-49: benefícios disponíveis em 27 de setembro

Os dois últimos dígitos são 50-53: benefícios disponíveis em 28 de setembro

Os dois últimos dígitos são 54-57: benefícios disponíveis em 16 de setembro

Os dois últimos dígitos são 58-60: benefícios disponíveis em 17 de setembro

Os dois últimos dígitos são 61-64: benefícios disponíveis em 18 de setembro

Os dois últimos dígitos são 65-67: benefícios disponíveis em 19 de setembro

Os dois últimos dígitos são 68-71: benefícios disponíveis em 20 de setembro

Os dois últimos dígitos são 72-74: benefícios disponíveis em 21 de setembro

Os dois últimos dígitos são 75-78: benefícios disponíveis em 22 de setembro

Os dois últimos dígitos são 79-81: benefícios disponíveis em 23 de setembro

Os dois últimos dígitos são 82-85: benefícios disponíveis em 24 de setembro

Os dois últimos dígitos são 86-88: benefícios disponíveis em 25 de setembro

Os dois últimos dígitos são 89-92: benefícios disponíveis em 26 de setembro

Os dois últimos dígitos são 93-95: benefícios disponíveis em 27 de setembro

Os dois últimos dígitos são 96-99: benefícios disponíveis em 28 de setembro

Você receberá seus benefícios SNAP Texas esta semana?

Com base em todas as informações acima, haverá pagamentos do SNAP Benefits Texas em 5 de setembro, 6 de setembro e 7 de setembro desta semanaque é terça, quarta e quinta-feira.

Mas, conforme explicado acima, isso aplica-se apenas a um determinado grupo de pessoas, especificamente aquelas que foram aprovadas para o regime antes de 1 de junho de 2020 e cujo número EDG termina em 2, 3 ou 4.