Bengals anuncia incoincidentemente o acordo recorde de Joe Burrow durante o jogo de abertura do Chiefs

Joe Burrowascensão à nata da cultura entre NFL quarterbacks foi rápido. Temporadas consecutivas de destaque significavam que a primeira escolha geral deveria ter uma extensão de contrato que definiria o mercado quando chegasse a hora certa.

Essa hora é agora, como o Cincinnati Bengals assinou com Burrow um acordo que o torna o jogador mais bem pago da história da NFL.

Provavelmente não é coincidência que a notícia da extensão de Burrow tenha chegado poucos minutos depois do jogo inicial da NFL entre os Chefes de Kansas City e Leões de Detroit começou. Durante toda a entressafra, os jogadores do Chiefs e do Bengals reagiram às vezes sutis, às vezes diretamente. tiros um no outro.

A carne é real

Começou com Ja’Marr Chase chamando Burrow de o melhor jogador da liga, com um “Pat quem?” escavação incluída. Sem surpresa, Patrick Mahomes‘ extremidade apertada, Travis Kelce, ficou ofendido com isso. Kelce não gostou da maneira como Chase abordou o assunto, citando os dois MVPs do Super Bowl.

O próprio Mahomes então se juntou à brincadeira, posando com seus dois anéis do Super Bowl e legendando a foto “É quem“.

A conversa fiada diminuiu desde esses eventos, mas os Bengals que filtram as informações do contrato de Burrow neste exato momento parecem muito direcionados. Especialmente porque isso significa que Burrow está agora ganhando mais dinheiro que Mahomes.

A rivalidade continua em 2023

A rivalidade entre Bengals e Chiefs remonta à temporada de 2021, quando os Bengals venceram os Chiefs para ganhar uma vaga no Super Bowl. Os Chiefs se vingaram na temporada seguinte derrotando Cincinnati no AFC Championship e superando-os com uma vitória no Super Bowlalgo que os Bengals não puderam fazer contra o Rams de Los Angeles.

As duas equipes se encontrarão este ano na véspera de Ano Novo. Será uma TV obrigatória depois de tudo o que aconteceu.