Bengals em alerta enquanto Ja’Marr Chase admite buscar extensão histórica

EUn apenas um videoclipe de 10 segundos, Ja’Marr Chase coloque o Cincinnati Bengals em alerta máximo – ele sabe que pode assinar uma extensão de contrato em 2024 e quer seu segundo NFL acordo para redefinir o mercado de wide receiver.

Perseguir na quinta-feira foi questionado sobre as negociações contratuais em andamento entre o Minnesota Vikings e reinando Jogador Ofensivo do Ano Justin Jefferson. O Bengalas‘O receptor do terceiro ano disse que espera Jeferson consegue fechar o contrato mais rico para um wide receiver na história da liga – e reconheceu que isso provavelmente formará a base de suas próprias negociações contratuais com Cincinnati.

Negociações de Jefferson se arrastando

O Vikings esperavam ter um novo contrato em vigor para Jeferson antes do início de 2023 NFL temporada, mas o tempo está se esgotando.

Jefferson disse na quinta-feira à mídia que “é claro” que gostaria de um contrato novinho em folha Minesotamas a decisão está praticamente fora de suas mãos – mesmo estando em campo, o jogador de 24 anos usa as mãos para pegar quase tudo que é jogado em seu caminho.

Espera-se que o segundo contrato de Jefferson com a NFL seja um contrato marcante para um wide receiver. Isso poderia garantir-lhe mais de US$ 70 milhões, além de um salário anual de mais de US$ 30 milhões por ano – números que remodelariam o mercado menos de um ano antes. Perseguir torna-se elegível para sua própria extensão de contrato.

Bengals prontos para tomar decisões caras

Perseguir – que tem 22 touchdowns em apenas 29 NFL jogos – não é o único Bengala estrela cujo futuro precisa ser resolvido mais cedo ou mais tarde.

Quarterback Joe Burrow está solicitando uma prorrogação de seu contrato de estreia, mas parece que as negociações com o sinalizador da franquia estão chegando ao fim – e será um resultado positivo para todas as partes. Toca em breve assinará na linha pontilhada o contrato mais rico para um quarterback da história da NFL, e poderá até ser anunciado antes do início do jogo contra o Cleveland Browns no domingo.

Depois que isso acabar, a próxima tarefa do proprietário de longa data Mike Brown estará desembolsando a grana para Chase, que já é um dos recebedores mais mortíferos da liga.