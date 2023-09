Beyoncé comemora aniversário em ilha particular com amigos e familiares

Beyoncé ainda está no meio de sua turnê de enorme sucesso “Renaissance”, mas isso não a impediu de fazer uma pequena pausa para ter privacidade para comemorar seu aniversário.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que a cantora alugou um local chamado Mermaid Bay – uma série de 11 vilas localizadas dentro do Brando, um resort em uma ilha particular para os ultra-ricos na Polinésia Francesa.