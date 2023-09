Beyoncé deve lançar o próximo filme de concerto da AMC depois de Taylor Swift

Taylor Swift O filme-concerto ainda nem foi lançado, mas parece que os chefões do cinema já estão se preparando para outro com um grande nome… e isso seria Beyoncé .

Prazo final relata que Queen Bey é a próxima na fila para um documentário que captura sua turnê mundial “Renaissance” – e que um anúncio conjunto provavelmente ocorrerá já no domingo ao lado da AMC… que é a casa de cinema que fará parceria com ela para isso.

Quanto à data de lançamento… a palavra é dezembro. 1, e o Deadline diz que eles estão escolhendo isso para capitalizar a semana morta do fim de semana pós-Ação de Graças e fazer com que 2023 termine com força. Neste ponto, não está claro se este seria apenas um lançamento nacional ou internacional.