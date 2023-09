Beyoncé é arrastada por não ter monitores ligados na SoFi como Taylor Swift

BeyoncéO segundo show do grupo em Los Angeles não conseguiu escapar das críticas de alguns fãs que viram recentemente Taylor Swift no mesmo local… e que notaram uma grande diferença na visibilidade. 👀

O negócio é o seguinte… Bey tem se apresentado no SoFi Stadium em Inglewood nas últimas noites – o que é uma parada obrigatória para grandes artistas em turnê atualmente… e que TayTay também se apresentou há apenas algumas semanas para encerrar sua etapa nos EUA o Tour das Eras.

Aguardando sua permissão para carregar o TikTok Post.

As pessoas que foram aos dois shows da SoFi (isto é, de Bey e Taylor) estão saindo com uma comparação interessante… ou seja, o sistema de monitor. Com base em algumas dessas postagens, parece que alguns acharam que Bey poderia ter cortado alguns cantos na exibição… enquanto Taylor não o fez.

Eles estão se referindo à placa de vídeo circular de 360 ​​​​graus da SoFi – que fica suspensa no meio da instalação e que tem enormes telas de LED ao redor (por dentro e por fora) … para que as pessoas com sangramento nasal possam assistir qualquer ação que esteja acontecendo está abaixo.

Aguardando sua permissão para carregar o TikTok Post.

Dê uma olhada nesses vídeos que as pessoas estão postando justapondo as performances… eles estão apontando que Taylor estava com aquela placa de vídeo circular ligada o tempo todo, e que cada tela estava ligada também. No caso de Beyoncé, parece que apenas um monitor da placa de vídeo estava ligado… e os demais estavam desligados. Em outras palavras, os compradores de ingressos que estavam mais longe tiveram que contar com apenas alguns monitores gigantes no palco principal de Beyoncé.

Alguns desses Clipes de Beyoncé são um pouco dignos de nota … porque as pessoas de certos ângulos legitimamente não podiam testemunhar muita coisa – a não ser pequenas manchas no chão.

E ainda assim, para o público da Taylor Swift… até mesmo as pessoas que estavam mais distantes pareciam ter tido uma ótima visão da performance, tudo porque aquela placa de vídeo circular estava ligada.

Agora, tem havido alguma especulação sobre por que esse foi o caso de um e não do outro… e tudo tem a ver com o que alguns afirmam que a SoFi está realmente cobrando dos artistas/suas empresas de turnê para operar e operar esses monitores – e , presumivelmente, não é tão barato.

Não conseguimos encontrar nenhuma evidência definitiva de que a SoFi sequer cobre por esse recurso, ou que o suposto custo seja repassado ao artista – mas se for esse o caso, é interessante.

O quadro geral aqui é que Swifties e Beyhivers continuam em desacordo sobre qual estrela está fazendo melhor a turnê agora, mas não vamos pesar em tudo isso. Não, obrigado!

Uma última coisa… Dados do gráfico afirmou na semana passada que a turnê Renaissance de Beyoncé quebrou um recorde ao se tornar a turnê de maior bilheteria de uma artista feminina solo desde a Sticky & Sweet Tour de Madonna, arrecadando US$ 461 milhões até agora. O que esse relatório não reconhece, estranhamente, é que a Taylor’s Eras Tour foi projetado estar na casa dos bilhões.