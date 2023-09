Bill Belichick dá sua bênção, diz que Taylor Swift seria o “maior partido” de Travis Kelce

EUnão é todo dia que um estrela pop a presença em um jogo da NFL rouba a cena. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando Taylor Swift foi vista em uma suíte do estádio durante o recente jogo em casa do Kansas City Chiefs.

Chefes de Kansas City‘ extremidade apertada, Travis Kelceque é conhecido por suas impressionantes atuações em campo, agora está nas manchetes fora do campo devido às especulações sobre seu envolvimento romântico com a superestrela global, Taylor Swift.

Até mesmo o famoso e estóico técnico do New England Patriots, Bill Belichick, não resistiu a comentar as fofocas de Kelce-Swift durante uma entrevista recente no “O show de Greg Hill.”

Em seu estilo clássico e inexpressivo, Belichick disse, “Bem, eu diria que Travis Kelce teve muitas grandes capturas em sua carreira. Esta seria a maior.”

Taylor Swift e Travis Kelce são vistos saindo do estádio dos Chiefs juntos

Taylor Swift fez a NFL como refém

O comentário inesperado de Belichick sublinha o zumbido que o possível emparelhamento de Rápido e Kelce gerou não apenas entre os fãs da NFL, mas também dentro da própria liga.

Swift presença no jogo Chiefs-Bears teve sua cota de drama, enquanto ela aplaudiu Kelce enquanto ele exibia suas habilidades em campo, fazendo sete recepções para 69 jardas e marcando um aterragem durante o jogo.

Para aumentar a intriga, os dois foram vistos posteriormente saindo do estádio juntos.

Belichick já é fã de Taylor Swift

Curiosamente, esta não é a primeira vez Belichick mostrou interesse em Taylor Swift. No início deste verão, surgiram notícias de que o Patriotas’ treinador principal pode ser um “Swiftie” ele mesmo.

Foi revelado que ele havia assistido a um de seus shows no Estádio Gillette, e ele não conteve sua admiração pela dedicação dela ao seu ofício. Durante uma aparição em REEEBelichick elogiou Swift resistência enquanto ela se apresentava para seus fãs durante uma tempestade.

“Isso foi bastante impressionante” Belichick observado. “Ela é durona, cara. Ela simplesmente se destacou e tocou direto [the rain].”

Embora a verdade sobre Kelce e Swift O relacionamento permanece envolto em mistério, é claro que o suposto romance deles não apenas capturou a imaginação dos fãs, mas também trouxe à tona o lado mais leve até mesmo das figuras mais sérias do NFLcomo Bill Belichick.