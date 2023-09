Bill Belichick sobre Swift, Kelce, ‘Esta seria a maior’ captura de sua carreira!

Bill Belichick está claramente impressionado com Travis Kelce o jogo de dentro e fora de campo… elogiando a estrela do Chiefs na manhã de segunda-feira por sua habilidade de aparentemente cortejar Taylor Swift !!!

“Eu diria que Travis Kelce teve muitas grandes capturas em sua carreira”, disse o técnico seis vezes campeão do Super Bowl, “esta seria a maior”.

Belichick opinou sobre o romance entre Swift e Kelce em “ O programa de Greg Hill “… cerca de 24 horas depois que a estrela pop foi vista torcendo pelo tight end do KC durante seu jogo no Arrowhead Stadium na tarde de domingo.

Belichick, é claro, é um grande Swiftie… participando de um de seus shows no Gillette Stadium no início deste ano – antes elogie-a por sua apresentação alguns meses depois.

E é óbvio que ele está feliz por Kelce por aparentemente ter conseguido um encontro individual com o cantor de “Karma” agora.

Ainda não está claro, no entanto, onde está o relacionamento de Kelce e Swift atualmente… enquanto ela estava em sua caixa pendurada com Donna Kelce durante o jogo e depois foi visto saindo com ele após a competição – não havia nenhum PDA à vista.