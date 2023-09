Bill Gates revela erro que lhe custou milhões de dólares

EUnos últimos tempos, Bill Gates ganhou reconhecimento global não apenas por sua perspicácia empresarial, mas também por suas previsões.

Embora muitas de suas previsões tenham se mostrado precisas, houve um caso notável em que ele se enganou, resultando em perdas financeiras significativas.

O cofundador da Microsoft reconheceu que tais erros são mais comuns do que se imagina.

Em seu podcast, Unconfuse Me with Bill Gates, o bilionário discutiu a importância do sono e sua conexão com a produtividade.

A importância do sono para Bill Gates

Décadas atrás, ele, como muitos outros, acreditava que dormir pouco era sinônimo de sucesso, principalmente no mundo dos negócios, onde estava associado a uma pessoa que aproveitava todos os momentos disponíveis para trabalhar e gerar lucros, principalmente financeiros.

Eu dizia ‘Eu só durmo seis horas’ e o outro cara diz ‘Eu só durmo cinco!'”, Portões lembrado.

“Eu ficava tipo ‘Uau, esses caras são tão bons, preciso me esforçar mais, porque dormir é preguiça e desnecessário’.”

No entanto, ao longo dos anos, ele reconheceu o seu erro, compreendendo que a falta de sono pode levar a más tomadas de decisão e perdas financeiras, por isso tomou medidas para retificá-lo.

Atualmente, monitoriza diariamente a qualidade do seu sono através de plataformas móveis, motivado pelas preocupações com as repercussões para a saúde dos maus hábitos de sono, que têm sido associados a doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer.

Outro erro de Bill Gates

Também no podcast, Portões reconheceu abertamente outro passo em falso na sua tomada de decisão, nomeadamente a sua tentativa malfadada de lançar o seu próprio sistema operativo móvel.

Este esforço provou ser um fracasso retumbante ao competir com o iOS e o Android da Apple.