Bill Maher diz governador Gavin Newsom precisa ajudar a acabar com a greve dos roteiristas

Bill Maher está se perguntando por que o governador da Califórnia está à margem durante as disputas trabalhistas que esmagam a economia de Hollywood, e ele está pedindo Gavin Newsom para ajudar a fechar um acordo.

O apresentador do ‘Real Time’ se juntou a nós no “TMZ Live” e perguntamos a ele sobre a greve que deixou a equipe dele e de todos os outros apresentadores de TV sem trabalho há meses. Bill diz que este deveria ser o governador. É hora de Newsom brilhar, reunindo os dois lados em uma sala para encontrar um caminho mais rápido para encerrar a paralisação do trabalho.