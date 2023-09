Billie Eilish e outras celebridades se tornam políticas: apelo à reforma das armas nos Estados Unidos

Ggeralmente, artistas como Billie Eilish ser excessivamente político tende a irritar os americanos. Isto é especialmente verdade quando esses artistas começam a mexer com a segunda emenda das pessoas, que é o seu direito de portar armas. Durante gerações, os americanos sempre adoraram a ideia de poder proteger-se de um governo tirânico se a situação se tornasse demasiado opressiva. Mas isso nunca impediu que pessoas famosas que se opõem às armas falassem o que pensavam. O exemplo mais recente é o ‘Artistas para Ação‘iniciativa. Um vídeo lançado recentemente apresentando Billie Eilish, Peter Gabriel e outros artistas famosos estão pedindo leis sensatas sobre armas.

Eles não estão indo atrás das armas das pessoas, simplesmente pedindo melhores reformas nas armas, mas você já sabe que aqueles que amam armas de fogo irão imediatamente atrás de Billie e de todos os outros artistas que aparecem neste vídeo. Todos os constantes tiroteios em massa que ocorrem no país não são uma boa razão para conseguir esta reforma das armas. A maior parte dos esforços contra ela são impulsionados pela National Rifle Association (NRA) e nunca irão parar. Independentemente disso, o vídeo começa com Peter Gabriel dizendo o seguinte: “Por mais que eu ame os Estados Unidos, sempre fico chocado com a facilidade com que alguém pode conseguir uma arma”.

Billie Eilish sempre foi política

Quando se trata não apenas de leis sobre armas, mas de outras questões importantes, Billie Eilish sempre foi política e tentou lutar por leis melhores que lhe parecessem lógicas. Apesar dos ataques online de pessoas que não concordam com ela, Billie sempre se manteve firme (trocadilho intencional) quando se trata de defender suas ideias políticas. Ela é uma artista grande o suficiente que consegue dizer o que pensa sem medo de ser cancelada. São pessoas da elite como ela que precisam de dar um passo à frente e tentar criar a mudança que possa trazer um futuro melhor para a sociedade americana. Você pode conferir o vídeo abaixo e nos contar se isso pode irritar quem adora ter armas.