Blink-182 cancela shows devido a assunto urgente de família de Travis Barker

O Blink-182 desligou temporariamente três shows na Europa porque Travis Barker teve que sair para lidar com um “assunto familiar urgente”.

A banda não foi específica, a não ser dizer… “Devido a um assunto familiar urgente, Travis teve que voltar para casa nos Estados Unidos. Os shows em Glasgow, Belfast e Dublin estão sendo adiados. Mais informações sobre seu retorno para a Europa e as datas remarcadas serão fornecidas assim que estiverem disponíveis.”

Como você sabe, Kourtney Kardashian está grávida e parece estar bem avançada. No entanto, ninguém diz o que causou urgentemente o adiamento.

Kourtney anunciou sua gravidez com um grande cartaz no show do Blink em junho.