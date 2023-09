Blog ao vivo da noite do UFC: Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 2

Este é o blog ao vivo do Noche UFC para Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 2, a revanche pelo título peso mosca feminino no sábado em Las Vegas.

Há apenas seis meses, Grasso causou uma das maiores surpresas da história do UFC ao finalizar Shevchenko no quarto round da luta pelo título peso mosca no UFC 285. Agora campeã até 125 libras, a primeira defesa de título de Grasso é contra a mulher que ela derrotou. cinto de, para provar que por mais improvável que fosse sua vitória, não foi por acaso.

Uma das campeãs mais dominantes da história do UFC, a derrota de Shevchenko para Grasso foi a primeira de sua carreira no peso mosca e levanta questões sobre seu futuro na categoria. Aos 35 anos e com mais de 100 lutas em sua carreira nos esportes de combate, Shevchenko já passou do seu auge ou ela provará que a vitória de Grasso foi apenas um obstáculo em sua carreira no Hall da Fama?

Confira o blog ao vivo do evento principal do Noche UFC abaixo.