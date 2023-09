Blog ao vivo do UFC 293: Israel Adesanya x Sean Strickland

Este é o blog ao vivo do UFC 293 de Israel Adesanya x Sean Strickland, luta pelo título dos médios no sábado, em Sydney.

Estabelecendo-se como um dos melhores pesos médios de todos os tempos com sua primeira disputa pelo título, Adesanya enfrentou um grande revés em 2022, quando foi nocauteado por Alex Pereira no UFC 281. Felizmente, Adesanya se recuperou em abril passado de forma espetacular, recuperando o cinturão com um nocaute no segundo round sobre seu rival. Agora, Adesanya inicia seu segundo reinado no topo da divisão até 185 libras, enquanto “The Last Stylebender” busca continuar subindo na classificação dos maiores pesos médios de todos os tempos.

Vindo de vitórias consecutivas sobre Nassourdine Imavov e Abus Magomedov, Strickland parecia ter uma chance remota de disputar o título, mas quando o principal candidato Dricus du Plessis não conseguiu dar a volta rápida para lutar em Sydney, Strickland atendeu a chamada . Agora ele espera ser o autor de uma das maiores surpresas da história do UFC.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC 293 abaixo.