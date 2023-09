Blog ao vivo do UFC Paris: Ciryl Gane x Serghei Spivac

Este é o blog ao vivo do UFC Paris para Ciryl Gane x Serghei Spivac, luta principal dos pesos pesados ​​no sábado em Paris.

Ex-campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC, Gane tem lutado ultimamente, perdendo duas de suas últimas três lutas, incluindo sua luta mais recente, onde foi demolido por Jon Jones em pouco mais de dois minutos. Ainda entre os cinco pesos pesados ​​do UFC, Gane espera voltar aos trilhos neste fim de semana e provar que suas derrotas recentes foram desempenhos ruins e não uma fraqueza fundamental no grappling.

Com apenas 28 anos, Spivac está no UFC desde 2019. Após um início ruim em sua jornada promocional, Spivac começou a se recompor, indo de 6 a 1 nas últimas sete lutas, conquistando a posição de número 7-. classificado como peso pesado no ranking do UFC. Agora o “Urso Polar” espera provar ser uma ameaça legítima ao título com uma vitória sobre o ex-campeão interino.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC Paris abaixo.