Blog ao vivo do UFC Vegas 79: Bryce Mitchell x Dan Ige

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 79 de Bryce Mitchell x Dan Ige, o co-evento principal dos penas no sábado, no UFC APEX, em Las Vegas, Nevada.

Mitchell é o 13º colocado no peso pena do MMA Fighting no mundo. Um produto de 28 anos de O Lutador Final 27“Thug Nasty” parece se recuperar depois de sofrer a primeira derrota de sua carreira profissional para Ilia Topuria em dezembro de 2022. Antes desse revés, Mitchell teve um início perfeito de 6 a 0 em sua carreira no UFC, destacado por vitórias sobre Edson Barboza, André Fili e Charles Rosa.

Ige, por sua vez, espera continuar vencendo depois de marcar vitórias consecutivas sobre Damon Jackson e Nate Landwehr. Veterano de 32 anos que ocupa a 15ª posição no ranking dos penas do MMA Fighting, a recente passagem de Ige o tirou de uma crise que fez com que o havaiano perdesse quatro das cinco disputas no octógono.

Confira o blog ao vivo do co-evento principal do UFC Vegas 79 abaixo.