BOAS NOVAS para ESTES signos: você está entre eles?

Neste momento, o Sol se encontra no signo de Virgem. Quando essa situação ocorre, geralmente há uma transformação, mesmo que sutil, no universo como um todo. No ano de 2023, essa fase começou em 23 de agosto. Portanto, devido a essa influência cósmica, alguns signos devem receber notícias excelentes em breve.

Segundo as previsões astrológicas, essas notícias positivas devem chegar até amanhã (19). Será que o seu está entre os signos que terão surpresas boas. Descubra agora mesmo e prepare-se. Vale destacar que Virgem é conhecido por ser meticuloso, pragmático e focado em detalhes, trazendo uma energia de organização.

Significado de signos ascendentes

Signo ascendente é o signo que estava ascendendo no horizonte leste no dia que você nasceu. Para descobrir qual é o seu é necessário fazer o cálculo entre o horário exato que nasceu e também o local.

De acordo com a pseudociência, ele também influencia a sua aparência física e o seu comportamento. As características de cada um mudam significativamente quando se avalia o mapa astral.

Aqueles com ascendente em áries são conhecidos por sua autenticidade e determinação na vida. Os nascidos com ascendente em touro são reconhecidos por sua segurança e bom gosto.

Os de ascendente em gêmeos são caracterizados pela curiosidade em diversos interesses. Já os de ascendente em câncer têm uma personalidade acolhedora e delicada. Os que têm ascendente em leão levam uma vida alegre e autêntica.

Os de ascendente em virgem são habilidosos em resolver problemas e têm uma natureza generosa. Os com ascendente em libra são elogiados por sua diplomacia e carisma. Aqueles com ascendente em escorpião são conhecidos por sua autoproteção e lealdade.

Os de ascendente em sagitário transmitem otimismo e inspiração. Os nascidos com ascendente em capricórnio são caracterizados pela paciência e determinação. Os de ascendente em aquário têm a vontade de mudar o mundo e são determinados. E, por fim, os com ascendente em peixes são conhecidos por sua simpatia e compreensão.



As aparências enganam

É interessante observar como a pseudociência do zodíaco sugere que a personalidade das pessoas pode ser influenciada não apenas pelo seu signo solar, mas também pelo seu signo ascendente. Aqui estão algumas características notáveis de taurinos, cancerianos e librianos de acordo com essa perspectiva:

Taurinos – São geralmente vistos como confiantes e persistentes, mas sua teimosia pode se tornar um traço assertivo quando se sentem ameaçados. Isso indica que sua personalidade pode esconder uma intensidade emocional que não é imediatamente aparente;

Cancerianos – São considerados emotivos, sensíveis e cuidadores. Sua capacidade de defesa pode ser subestimada devido ao comportamento tímido, mas quando se sentem confortáveis, podem demonstrar uma forte defesa. Isso sugere que sua verdadeira personalidade pode ser mais protetora e intensa do que inicialmente aparenta;

Librianos – Defensores do equilíbrio e da justiça, muitas vezes agem como pacificadores. No entanto, quando percebem uma violação de direitos ou seu senso de justiça é desafiado, podem mostrar uma faceta mais forte e defensiva. Isso indica que sua personalidade real pode ser moldada por um profundo compromisso com a justiça e a igualdade.

É importante lembrar que a astrologia e a pseudociência relacionada aos signos do zodíaco não têm base científica e são geralmente consideradas como crenças pessoais e folclore. As características atribuídas aos signos são amplas e podem variar amplamente de pessoa para pessoa. Portanto, não devem ser levadas como verdades absolutas sobre a personalidade de alguém.

Signos que estão prestes a receber notícias maravilhosas

Apesar de ser óbvio, o primeiro deles é o próprio signo de Virgem. Durante esse período astrológico, os virginianos costumam se sentir revigorados, o que amplifica suas qualidades inerentes. Esse signo é governado por Mercúrio, o planeta da comunicação, o que pode se manifestar como uma grande necessidade de organização e melhorias em áreas da vida.

Além disso, durante essa temporada de Virgem, os nativos desse signo podem encontrar grande satisfação em suas carreiras. Essas geralmente envolvem programação, edição e outras profissões que requerem atenção aos detalhes.

O segundo signo desta lista é Capricórnio, que também é um signo de Terra e tem um grande foco em determinação. Portanto, com essa configuração no Sistema Solar, as pessoas desse signo estarão em sintonia especial com Virgem, já que ambos valorizam a ordem.

Outro ponto é que o elemento Terra fortalecerá esses dois signos em relação ao mundo material. Assim, tornará comum encontrar pessoas de Capricórnio em posições de liderança.

Touro também brilhará com o Sol em Virgem

Touro é outro signo de Terra e encontra ressonância durante a temporada de Virgem. Em geral, ambos os signos compartilham uma apreciação por coisas tangíveis na vida. No entanto, enquanto Virgem se concentra em organização e eficiência, Touro busca conforto, estabilidade e prazeres sensoriais.

Assim, durante esse momento astrológico, os taurinos buscarão melhorias em sua qualidade de vida, incluindo aprimoramentos nas atividades domésticas e a oportunidade de desfrutar de prazeres culinários. Além disso, Touro deseja mais segurança no amor e em relacionamentos românticos.