Bogdanovic manda a azarão Sérvia para a final

Nó Nikola Jokic, sem problemas. Mesmo com o seu melhor jogador ausente neste verão, Sérvia vai jogar pelo ouro no Copa do Mundo de Basquete.

Bogdan Bogdanovic marcou 23 pontos e Sérvia derrotou o Canadá por 95-86 nas semifinais da Copa do Mundo na sexta-feira. Ognjen Dobric e Nikola Milutinov marcaram 16 cada um pela Sérvia, o time com melhor arremesso até agora no torneio – acertando 55% de seus arremessos no início do dia, depois acertando 62% para acabar com as esperanças de ouro do Canadá.

“Não importa quem não está aqui” Marko Guduric, da Sérvia disse. “É tudo sobre este grupo de rapazes, quem quer que esteja aqui, quem quer que esteja vestindo esta camisa sérvia. Nunca desistimos. Lutamos até o fim. Está no nosso sangue.”

A Sérvia (6-1) está na final da Copa do Mundo pela segunda vez nos últimos três torneios. Perdeu para os EUA na final de 2014, e enfrentará os americanos ou a Alemanha na noite de domingo no jogo do título em Manila.

“Ninguém acreditou, mas não nos importamos com ninguém”, disse o avançado sérvio Filip Petrusev. “Nós simplesmente nos divertimos um com o outro. É um ótimo grupo de rapazes, uma ótima química, e quando você tem uma boa química e ótimos jogadores, tudo pode acontecer. Acreditámos e estamos aqui.”

RJ Barrett marcou 23 para o Canadá (5-2), que tentava chegar à final da Copa do Mundo pela primeira vez. O país enfrentará o perdedor Alemanha-EUA pelo bronze no domingo, quando os canadenses tentarão sua medalha internacional mais significativa desde a conquista da prata nas Olimpíadas de Berlim em 1936.

“Crédito para a Sérvia. Eles fizeram um grande jogo”, Barreto disse. “Eles jogaram duro, jogaram fisicamente, são muito bem treinados e disciplinados. Tenho que dar-lhes crédito por isso.”

Dillon Brooks marcou 16 para o Canadá e Shai Gilgeous-Alexander terminou com 15 a 10 abaixo da média do torneio no início do dia.

“Estou orgulhoso dos meus rapazes” Técnico do Canadá, Jordi Fernandez disse. “Não foi perfeito. Estivemos bem ofensivamente. Fomos péssimos defensivamente. Quando uma equipe arremessa 62% de campo e 45% de 3, obviamente algo não foi bem feito e não nos preparamos bem o suficiente para o jogo.”

Jokic decidiu não jogar neste verão depois de levar o Denver Nuggets ao campeonato da NBA em junho, dando-se tempo para descansar antes da iminente defesa do título. A Sérvia seguiu em frente e teve que se reagrupar neste torneio após o choque de perder o atacante reserva Borisa Simanic, depois que ele precisou remover um rim após levar uma cotovelada em um jogo contra o Sudão do Sul.

Venha domingo, eles terão uma medalha de qualquer maneira. Ouro ou prata, essa é a única questão.

“Quero dedicar esta vitória a ele”, disse Guduric sobre Simanic, que permanece internado em um hospital de Manila. “Esperamos vê-lo em breve conosco, com a equipe. Só quero dizer que espero que ele se sinta um pouco melhor quando souber que tem uma medalha. feliz esta noite.”

O Canadá começou o torneio com uma vitória enfática por 95-65 sobre o atual Medalhista de prata olímpica França, e tinha a segunda menor probabilidade – atrás dos EUA – de ganhar o ouro. Mas teve uma série de problemas na manhã de sexta-feira, o que impediu a defesa de entrar no caminho certo, o que por sua vez impediu o ataque de conseguir cestas fáceis.

E a Sérvia festejou com tudo isso. A vantagem da Sérvia foi 52-39 no intervalo, e a essa altura o Canadá – que perdeu a liderança para sempre depois que Gilgeous-Alexander cometeu sua segunda falta faltando 3:27 para o fim da primeira, e teve todos os cinco titulares com duas faltas no intervalo – estava furioso com a situação de falta. A raiva finalmente diminuiu, mas o Canadá nunca recuperou a liderança.

O Canadá acabou chamado 25 faltas contra 22 da Sérviae na verdade acertou mais lances livres do que os vencedores – 27-20.

“Acho que perdemos porque não defendemos. Vou deixar a arbitragem para quem julgar os árbitros”, disse Fernandez. “Só posso agradecer-lhes por fazerem o seu trabalho. Sem árbitros não poderíamos jogar basquete.”

A Sérvia liderava por 15 no final do intervalo. Esse foi o maior déficit que o Canadá já enfrentou neste torneio; enfrentou Défices de 12 pontos face à Letónia e à Espanhase reunindo para vencer as duas vezes.

Mas não desta vez. A Sérvia não desistiria da liderança e a única esperança de medalha do Canadá agora é o bronze.

“Eu sei que esses caras farão o que for preciso para conseguir essa medalha”, disse Fernandez.