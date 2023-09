BOLSA FAMÍLIA 2023: Confira Calendário de Pagamento

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que visa combater a pobreza e a desigualdade por meio da transferência direta de renda para famílias em situação de vulnerabilidade. Criado em 2003, o programa passou por diversas mudanças ao longo dos anos e em 2023 apresenta novidades em relação às modalidades de benefícios, requisitos e calendário de pagamentos.

Modalidades de Benefícios do Bolsa Família 2023

O Bolsa Família é composto por seis modalidades de benefícios, que são determinadas de acordo com a situação específica de cada beneficiário. São elas:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): O BRC é o benefício principal do programa, consistindo em uma quantia per capita de R$ 142 paga a cada membro da família. Esse valor é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação, saúde e educação. Benefício Complementar (BCO): O BCO é um valor suplementar concedido às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Ele garante um valor mínimo de R$ 600 por família, assegurando uma renda mais estável e adequada. Benefício Primeira Infância (BPI): O BPI é um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício visa investir no desenvolvimento das crianças nessa faixa etária crucial, proporcionando melhores condições de saúde e educação. Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é um acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Esse benefício visa apoiar as famílias no cuidado e na educação dos seus filhos, garantindo uma renda extra para suprir suas necessidades específicas. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo proporcionar apoio financeiro às famílias que têm crianças em fase de amamentação, ajudando-as a suprir as demandas nutricionais desses bebês. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET é um benefício válido em circunstâncias específicas, a fim de garantir que nenhum beneficiário receba menos do que o montante do programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. O BET será pago até maio de 2025, assegurando uma transição suave para os beneficiários.

Requisitos para se Tornar Elegível ao Bolsa Família

Para se tornarem elegíveis ao Bolsa Família, as famílias precisam cumprir requisitos nas áreas de saúde e educação. Esses requisitos incluem:

Frequência Escolar: Garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos é um dos requisitos para receber o Bolsa Família. As famílias devem comprovar a matrícula e a frequência regular dos beneficiários na escola. Acompanhamento Pré-natal: As gestantes beneficiárias do Bolsa Família devem realizar o acompanhamento pré-natal. Esse acompanhamento é fundamental para garantir uma gestação saudável e prevenir possíveis complicações. Verificação Nutricional: A verificação nutricional é realizada por meio da medição de peso e altura das crianças com até sete anos de idade. Essa medida tem como objetivo monitorar o crescimento e garantir uma nutrição adequada para o desenvolvimento saudável das crianças. Calendário Nacional de Vacinação: Cumprir o calendário nacional de vacinação é outro requisito para receber o Bolsa Família. As famílias devem garantir que as crianças estejam com as vacinas em dia, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

É fundamental que as famílias informem que são beneficiárias do Bolsa Família ao matricular suas crianças na escola e vaciná-las no posto de saúde. Essa informação ajuda a garantir que os benefícios sejam concedidos de forma correta.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família 2023



O calendário de pagamentos do Bolsa Família é divulgado anualmente e segue um cronograma estabelecido pelo governo federal. Em 2023, os pagamentos do programa iniciaram-se em janeiro e seguem até dezembro, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família 2023:

Final do NIS Data de Pagamento 1 18/01 2 19/01 3 20/01 4 21/01 5 24/01 6 25/01 7 26/01 8 27/01 9 28/01 0 31/01

É importante ressaltar que os pagamentos do Bolsa Família são realizados mensalmente, de acordo com o calendário divulgado. Os beneficiários podem consultar as datas de pagamento por meio do aplicativo oficial do Bolsa Família, pelo site do programa ou pelo telefone 0800-707-2003.

Ademais, o Bolsa Família é um programa fundamental para garantir o amparo social às famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil. Em 2023, o programa apresenta novas modalidades de benefícios, requisitos e calendário de pagamentos.

Para se tornarem elegíveis ao Bolsa Família, as famílias precisam cumprir requisitos nas áreas de saúde e educação. É fundamental que as famílias informem que são beneficiárias do programa ao matricular suas crianças na escola e vaciná-las no posto de saúde.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família segue um cronograma estabelecido pelo governo federal e é divulgado anualmente. Os beneficiários podem consultar as datas de pagamento por meio de diferentes canais de comunicação. O Bolsa Família continua sendo uma importante ferramenta de combate à pobreza e à desigualdade no país.

