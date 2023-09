Bolsa Família ACABA para MUITAS famílias; entenda o porquê

Os contemplados com o Bolsa Família estão a receber o seu subsídio correspondente ao mês de setembro até este período. Em determinados casos, um montante adicional está a ser concedido, possibilitando que o auxílio atinja a quantia de R$ 900.

Hoje, quarta-feira (27), a Caixa Econômica finalizou mais uma fase de pagamento do Bolsa Família referente a setembro. Os depósitos são creditados nas contas dos detentores deste benefício e transcorrem de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Pagamentos são creditados no Caixa Tem

É fundamental recordar que o governo recentemente adiantou a distribuição do subsídio para alguns indivíduos, sendo que, para estes, o calendário não é válido. Os montantes podem ser retirados da Poupança Fácil ou da conta da Caixa Tem, mediante a utilização do cartão ou nas casas lotéricas. Nesta última opção é requerida a apresentação de um documento de identificação fotográfico. O auxílio é prestado a famílias cuja renda bruta mensal não excede R$ 218 por pessoa.

Bolsa Família do mês de setembro

A distribuição dos fundos relativos a setembro terá a conclusão ao término desta semana. Então, confira a programação integral:

Se o NIS tiver o final 1: 18 de setembro (previamente remunerado);

Se o NIS tiver o final 2: 19 de setembro (anteriormente retribuído);

Caso o NIS tenha o final 3: 20 de setembro (anteriormente compensado);

Caso o NIS tenha o final 4: 21 de setembro (anteriormente liquidado);

Se o NIS tiver o final 5: 22 de setembro (anteriormente quitado);

Se o NIS tiver o final 6: 25 de setembro (previamente remunerado);

Caso o NIS tenha o final 7: 26 de setembro (previamente remunerado);

Caso o NIS tenha o final 8: 27 de setembro;

Se o NIS tiver o final 9: 28 de setembro;

Se o NIS tiver o final 0: 29 de setembro.

Valor mínimo do Bolsa Família

Os subsídios do programa de redistribuição de renda garantem um montante mínimo de R$ 600, enquanto a média do Bolsa Família atinge R$ 686,89. Essa modificação ocorre porque, a partir de março deste ano, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social efetua pagamentos adicionais baseados na composição da família:



R$ 150 para famílias com crianças de até seis anos;

R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre sete e 18 anos.

Consequentemente, o auxílio pode totalizar R$ 900, caso o beneficiário cumpra todos os critérios estabelecidos para os adicionais. Um total de 21,47 milhões de famílias receberá o benefício em setembro, resultando em um investimento de R$ 14,58 bilhões, conforme informado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Governo libera cronograma para os próximos meses

Outubro – Pagamentos do Bolsa Família

Se o NIS tiver terminação 1: 18 de outubro;

Se o NIS tiver terminação 2: 19 de outubro;

Caso o NIS tenha terminação 3: 20 de outubro;

Caso o NIS tenha terminação 4: 23 de outubro;

Se o NIS tiver terminação 5: 24 de outubro;

Se o NIS tiver terminação 6: 25 de outubro;

Caso o NIS tenha terminação 7: 26 de outubro;

Caso o NIS tenha terminação 8: 27 de outubro;

Se o NIS tiver terminação 9: 30 de outubro;

Se o NIS tiver terminação 0: 31 de outubro.

Novembro – Datas de recebimento do auxílio

Caso o NIS tenha terminação 1: 17 de novembro;

Caso o NIS tenha terminação 2: 20 de novembro;

Se o NIS tiver terminação 3: 21 de novembro;

Se o NIS tiver terminação 4: 22 de novembro;

Caso o NIS tenha terminação 5: 23 de novembro;

Caso o NIS tenha terminação 6: 24 de novembro;

Se o NIS tiver terminação 7: 27 de novembro;

Se o NIS tiver terminação 8: 28 de novembro;

Caso o NIS tenha terminação 9: 29 de novembro;

Caso o NIS tenha terminação 0: 30 de novembro.

Dezembro – Último Calendário

Caso o NIS tenha terminação 1: 11 de dezembro;

Caso o NIS tenha terminação 2: 12 de dezembro;

Se o NIS tiver terminação 3: 13 de dezembro;

Se o NIS tiver terminação 4: 14 de dezembro;

Caso o NIS tenha terminação 5: 15 de dezembro;

Caso o NIS tenha terminação 6: 18 de dezembro;

Se o NIS tiver terminação 7: 19 de dezembro;

Se o NIS tiver terminação 8: 20 de dezembro;

Caso o NIS tenha terminação 9: 21 de dezembro;

Caso o NIS tenha terminação 0: 22 de dezembro.